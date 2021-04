https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quedó en prisión preventiva

Agredió a su ex en la calle luego de que lo condenaran por pegarle

En agosto firmó un juicio abreviado por lesiones. Siete meses después, la atacó y amenazó en la vía pública. Tenía una medida de distancia que no respetó. La mujer pidió que quede tras las rejas.

Esta vez, en caso de ser nuevamente condenado, la pena que deberá cumplir Bello será de prisión efectiva. Crédito: Archivo

Lo condenaron hace menos de un año por agredir a su ex pareja, y ahora quedó en prisión preventiva por volver a atacarla. Así lo resolvió la jueza Sandra Valenti en virtud de un acuerdo manifestado por fiscalía y defensa. Alberto Jonatan Bello, de 27 años, fue imputado como autor de "amenazas simples y desobediencia de mandato judicial -reiterado en dos oportunidades-", luego de que tanto el viernes 23 y el sábado 24 de abril agrediera a su ex pareja en la vía pública. Quedó detenido y este miércoles la fiscal Milagros Parodi y el abogado defensor Héctor Tallarico, acordaron la prisión preventiva del hombre, en vistas a un posible juicio abreviado. El 28 de agosto de 2020 Bello fue condenado por el juez penal José Luis García Troiano a 1 año de prisión en suspenso, por los delitos de "violación de domicilio y lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por el contexto de violencia de género". Entre las normas de conducta que debía cumplir, se encontraba la prohibición de acercamiento a menos de 200 mts. tanto al domicilio de la víctima como a su persona. Pero siete meses después, Bello desobedeció. Tras las rejas Cuando la noche del 23 de abril encontró a su ex novia en la vía pública, más precisamente en la intersección de calles Domingo Figueroa y Antonio de Petre de La Guardia, la zamarreó y la tomó de los pelos, para luego amenazarla con "cagarla a palos". Al día siguiente, alrededor de las 15.30, volvió a cruzársela en esa zona y, nuevamente, se abalanzó sobre ella. La mujer radicó la denuncia, y tras la detención de Bello decidió hacerse presente en la audiencia realizada este miércoles por la mañana, en la que manifestó su preocupación e indefensión ante estos ataques, y solicitó que él no recupere la libertad. Durante el acto también se recordó la condena mediante acuerdo de juicio abreviado que pesa sobre Bello, en la que se responsabilizó por haber ingresado a la fuerza al domicilio donde su ex pareja vivía el 20 de febrero del año pasado, y por haberla golpeado con sus puños y propinarle patadas. Tras incumplir con las reglas de conducta que le habían dictado, y cometer nuevos delitos, Bello permanecerá en prisión preventiva. Ya sea que el conflicto penal se resuelva a través de un acuerdo abreviado o se vaya a juicio, la pena que deberá cumplir será de prisión efectiva. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

