https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.04.2021 - Última actualización - 18:07

18:05

Se trata de la prueba de origen chino que días atrás fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Coronavirus Entre Ríos: el Ministerio de Salud prohibió la venta de los test rápido en farmacias Se trata de la prueba de origen chino que días atrás fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Se trata de la prueba de origen chino que días atrás fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos prohibió la venta en farmacias de los el test chino Immunobio que detecta el coronavirus, que días atrás fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Se trata de la prueba elaborada por el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, importado por Vyam Group S.R.L., que permite en 10 minutos conocer el resultado con un nivel de sensibilidad del 96,8%.

En una circular, el Departamento Integral del Medicamento de la cartera sanitaria prohibió su uso y comercialización en todo el territorio provincial. “Los mismos no son de autoevaluación, por lo tanto, no deben ser adquiridos y utilizados para uso personal o particular, deben ser realizados únicamente en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y competentes”, sostiene el texto.

“No son productos de venta libre, por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales”, remarcó el escrito.

En ese sentido, si bien la Anmat autorizó a venderlo en farmacias, aclaró que es un producto de uso profesional exclusivo, lo que significa que se vende en forma libre pero lo debe hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo.