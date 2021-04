https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.04.2021 - Última actualización - 18:38

18:08

El intendente Silvio González inauguró este miércoles obras de puesta en valor que se concretaron con tres objetivos: optimizar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan tareas en el lugar, prestar un mejor servicio a la comunidad y potenciarlo como un espacio para el desarrollo de empresas sociales y productivas.

Con tres objetivos claves El Comedor Comunitario Municipal se jerarquiza y consolida como polo productivo El intendente Silvio González inauguró este miércoles obras de puesta en valor que se concretaron con tres objetivos: optimizar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan tareas en el lugar, prestar un mejor servicio a la comunidad y potenciarlo como un espacio para el desarrollo de empresas sociales y productivas. El intendente Silvio González inauguró este miércoles obras de puesta en valor que se concretaron con tres objetivos: optimizar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan tareas en el lugar, prestar un mejor servicio a la comunidad y potenciarlo como un espacio para el desarrollo de empresas sociales y productivas.

El intendente Silvio González inauguró este miércoles las obras de puesta en valor del Comedor Comunitario Municipal. Las intervenciones realizadas tienen tres objetivos: mejorar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan tareas en el lugar, sostener y optimizar su histórica función social de brindar alimento diario a las familias que más lo necesitan, y otorgarle un perfil productivo para el desarrollo de talleres y funcionamiento de empresas sociales orientadas al sector gastronómico, como es el caso de la Empresa Social de Mujeres que allí funciona.





"Llevamos casi cuatro años transformando al Comedor Municipal en una política social emblema a nivel provincial, duplicando el personal destinado a dicho espacio, realizando permanentes capacitaciones referidas a salud nutricional, reconstruyendo, modernizando y equipándolo para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, y digo las porque fundamentalmente son mujeres, quienes allí trabajan", aseguró Silvio González en la inauguración.



Proyecto integral

Las obras de recuperación del comedor se inscriben en una mejora integral que incluye la intervención del espacio público del Playón Deportivo, continuó con la de El Refugio, siguió con la creación de la Plaza de la Mujer 8 de Marzo, inaugurada en 2019.



En estos últimos tres años, el Comedor Comunitario Municipal experimentó una verdadera transformación para jerarquizarlo y mejorarlo: el espacio sumó personal y equipamiento, y con los trabajos inaugurados se mejoran sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes desempeñan tareas en el lugar.



Foto: Gentileza

Como parte de los trabajos realizados el último año en el Comedor, se instaló un termotanque solar para garantizar en el lugar agua caliente en el marco del Programa de Generación de Energías Renovables, al cual San José del Rincón se sumó en 2019 a través de la firma de un convenio. En el espacio se promueve el uso de energías renovables: en un futuro próximo se proyecta la realización de un biodigestor y una huerta orgánica.



El desarrollo y jerarquización del Comedor se inscriben en una política integral "para transformar la realidad de quienes día a día son expulsados del sistema, excluidos, marginados u olvidados, sin oportunidades que igualen el punto de partida para su inserción al sistema educativo, al mercado laboral, a una vida digna. Y es por ello que nuestra prioridad es trabajar en ese sentido, así lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo", resaltó González.



Por su parte, la directora de Desarrollo Territorial, Camila Mosset Iturraspe, destacó que “las mejoras inauguradas son una forma de reconocer y agradecer a las mujeres que ponen el cuerpo todos los días en este comedor, para mejorar las condiciones de trabajo y ofrecer un buen servicio a la comunidad". También, valoró que el comedor se propone como “un espacio de integración, capacitación, desarrollo y contención para todas y todos los rinconeros pero especialmente para mujeres de nuestra comunidad, que sufren situaciones de violencia, impulsando la creación de empresas sociales y productivas”.



Sumar valor nutricional

Diariamente, el Comedor Comunitario Municipal entrega unas 450 raciones de comida a familias rinconeras que más lo necesitan. Desde fines de 2017, la gestión encabezada por Silvio González introdujo cambios de hábitos con la elaboración de menúes saludables y nutricionalmente balanceados. A partir de la incorporación de encuestas y distintas herramientas, se pudo conocer y realizar un diagnóstico sobre la situación social, habitacional y sanitaria de cada uno de los vecinos y vecinas que concurren al lugar.



Los platos que se sirven en el Comedor cuentan con alto valor nutricional: a partir de la reducción de las cantidades de hidratos de carbonos y carnes con alto contenido de grasa, y la incorporación de mayores cantidades de frutas y verduras, pescados, pollo y carnes porcinas, han redundado en mejores índices nutricionales, y en la disminución de la posibilidad de desarrollar enfermedades vinculadas a la mala alimentación como pueden ser la hipertensión, diabetes y obesidad entre otras.



La diputada Érica Hynes participó del acto inaugural: "Desde la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe este comedor nos parece muy importante no sólo por su política alimentaria, no solo se le brinda la ayuda que las familias necesitan y está presente con los alimentos y las raciones que no se han cortado en ningún momento, sino también que es un eje de políticas públicas y que enfoca una serie de mejoras hacia la vida de las personas que están viniendo a buscar raciones desde el punto de vista nutricional, siempre tratando de apuntar a la alimentación saludable".



Además, la legisladora provincial destacó el trabajo realizado desde el municipio en el marco de la pandemia por Covid-19 en el que el sostenimiento del espacio fue clave con la entrega diaria de viandas y "en el que se incorporan alimentos frescos, de cercanía como pescado, verduras y frutas, atendiendo la calidad nutricional de estos alimentos”, política que es posible gracias a la convocatoria realizada por el municipio a productores y proveedores de la economía social de la región.



Los trabajos

Las tareas estuvieron a cargo de la empresa Servicio Instalaciones de Mario D. Pianetti, que resultó adjudicataria de la licitación pública que tuvo lugar en agosto de 2020. Las obras ejecutadas en el espacio ubicado en calle Las Huertas 1770 incluyeron movimiento de tierra para la nivelación del escurrimiento pluvial y la instalación de sanitarios; trabajos de albañilería y carpintería, la incorporación de equipamiento y la ejecución de instalaciones eléctricas, mecánicas, de gas, y de nuevos sanitarios.



Los trabajos comprendieron la demolición y construcción de tabiquería interior, la remoción y colocación de aberturas, reparaciones generales de albañilería y herrería, acondicionamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas, y otras tareas para optimizar el área de cocina del Comedor.