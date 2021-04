https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comunicado de la Sociedad Argentina de Virología

Virólogos del país claman más "solidaridad social" para no llegar a un colapso sanitario

Advierten que las nuevas variantes del virus tienen mayor transmisibilidad, y no se descarta la posibilidad de circulación comunitaria. Sugieren limitar al máximo la circulación social y que el transporte público sea principalmente para esenciales. Es para frenar el aumento contagios e internaciones.

Las terapias intensivas de los hospitales están al límite. Las medidas propuestas por la SAV son para reducir la cantidad de internaciones. Crédito: Telam

Por Luciano Andreychuk SEGUIR La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Virología, SAV (división de la Asociación Argentina de Microbiología) emitió un contundente documento frente a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. Consideró "extremadamente grave" la situación epidemiológica actual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otros distritos del territorio nacional, como Córdoba o Santa Fe. El actual cuadro de situación "es resultado del elevado número de contagios y de la presencia de variantes virales de mayor transmisibilidad que ha llevado a un aumento exponencial de las internaciones, altísimos porcentajes de ocupación en unidades de terapia intensiva, así como a la disminución de las edades promedio de los pacientes y el contagio de niños, niñas y adolescentes", dicen los virólogos en el texto. Tenés que leer Restricciones en Santa Fe: serían prorrogadas y no descartan ampliarlas "En esta coyuntura sanitaria y a partir de la experiencia adquirida, la SAV considera urgente que se coordinen todas las medidas necesarias para controlar y reducir la circulación viral en la población, de forma tal de descongestionar los servicios de salud y avanzar en la campaña de vacunación", indican. Variantes El punto que más preocupación genera entre la comunidad científica es la aparición de variantes del virus que tienen mayor transmisibilidad y, por ende, generan mayor número de contagios. El Litoral consultó a una alta fuente de la Comisión Directiva de la SAV sobre este tema. Foto: Captura de pantalla -¿Se podría llegar al momento en que haya circulación comunitaria (imposibilidad de detectar nexos epidemiológicos) de algunas de estas nuevas variantes ya presentes en el país? -En efecto, en la Argentina se detectaron las variantes de Reino Unido, Manaos y California. Lo que se ha observado es un aumento en la frecuencia de la detección -fundamentalmente de las variantes Reino Unido y Manaos- sin nexo epidemiológico con turismo (es decir, sin antecedentes de viaje), fundamentalmente en el AMBA y durante las últimas semanas epidemiológicas, alcanzando frecuencias bastante moderadas en cuanto a la vigilancia genómica. Por lo tanto, en el caso en que estas variantes sigan la trayectoria que se dio en distintos países donde sí se ha establecido su circulación comunitaria, es esperable que aumente la frecuencia en las regiones del país en las que ya se observa la presencia (de estas variables) durante las próximas semanas, hasta que vuelvan las variantes dominantes de las nuevas infecciones virales en nuestro país. Ante este aumento de casos, que indica que hay una alta circulación viral (y por lo tanto y virus tiene más chances de mutar y generar variabilidad genómica), es que realmente desde la SAV queremos reforzar el pedido de que la sociedad procure extremar las medidas sanitarias preventivas ante eventuales contagios. Sobre este último punto -que es central-, el documento la SAV exhortó a la población "a limitar sus actividades a las identificadas como esenciales únicamente, y sostener todas las medidas de prevención, como el uso correcto de barbijos seguros (con buen ajuste a la cara); el distanciamiento social; la ventilación de los ambientes (cruzada y permanente), la higiene de manos y el aislamiento ante el menor síntoma o la posibilidad de ser contacto estrecho de una persona positiva" de Covid. Transporte público "Nos basamos en información científica y en estudiar experiencias de otros países que estuvieron en una situación similar a la que se encuentra la Argentina en estos momentos. Por ello, queremos insistir en la necesidad de restringir toda aquella actividad que pueda evitarse, priorizando la circulación de personal esencial; esto daría lugar a que se pueda seguir manteniendo el sistema sanitario y que éste no colapse", dijeron las mismas fuentes de la SAV. Como ejemplo, virólogos y virólogas de todo el país citaron en el texto que lo ideal sería utilizar el transporte público (colectivos) sólo en aquellas actividades que sean estrictamente necesarias. "En los grandes centros urbanos el transporte público es un ámbito de alta probabilidad de transmisión, si el número de individuos que debe utilizarlo es elevado. En este contexto, implementar medidas que permitan reducir la circulación, dejando que el personal esencial pueda movilizarse de manera segura, es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario", insistieron. Al respecto, la consulta de este diario fue: ¿Sería oportuno instar a la gente a que apele a otros medios de transporte particulares para movilizarse, como la bicicleta o el automóvil? Desde la SAV consideraron que el uso de la movilidad particular "también colaboraría a disminuir los aforos (cantidad de gente) dentro de las unidades de colectivos". Pero más allá de esto -subrayaron-, "lo importante es que la población tome conciencia de la situación sanitaria en la que estamos, y que la solidaridad de cada uno permitirá descongestionar el sistema de salud, que hoy está al borde, y en muchos establecimientos de salud la capacidad operativa está ya saturada". Aire libre, por favor "El contagio al aire libre se da en una proporción 20 veces menor a lo que es en un espacio interior. Por lo tanto, todas aquellas actividades que puedan desarrollarse al aire libre son recomendadas en este momento, cumpliendo con el uso del barbijo. Hay que insistir en que las actividades se realicen mayormente al aire libre, y en el caso en que deban realizarse en interiores, la ventilación debe ser cruzada y permanente, para evitar la acumulación de aerosoles" (microgotículas exhaladas al respirar, hablar o toser, y en las cuales pueden "viajar "partículas virales del SARS-CoV-2. Tenés que leer Terapias: oxígeno escaso, falta una droga clave y los profesionales están "al límite" Sostener este tipo de medidas "tendrá un efecto sólo si cada uno de nosotros entiende que es parte del problema y también es responsable de la solución. Sostener este tipo de medidas "tendrá un efecto sólo si cada uno de nosotros entiende que es parte del problema y también es responsable de la solución. Las reuniones sociales en espacios cerrados deben estar prohibidas en cualquier ámbito y los encuentros al aire libre deben mantener el cumplimiento estricto de las medidas de prevención. El uso correcto del barbijo (cubriendo la nariz, la boca y el mentón) es de carácter obligatorio en el ámbito del territorio nacional y debe ser de estricto cumplimiento", concluye el documento de la SAV.