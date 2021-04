https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La entidad ya cuenta con las dosis para inocular prioritariamente a los planteles que disputarán la Copa América.

Coronavirus La Conmebol recibió 50 mil vacunas Sinovac para inmunizar a futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros

La Confederación Sudamericana de Fútbol recibió las 50 mil vacunas del laboratorio chino Sinovac Biotech, que serán utilizadas para inmunizar a futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros que participen de las distintas competencias sudamericanas de cara a la próxima Copa América.

La Confederación Sudamericana de Fútbol recibió las 50 mil vacunas del laboratorio chino Sinovac Biotech, que serán utilizadas para inmunizar a futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros que participen de las distintas competencias sudamericanas de cara a la próxima Copa América.

“¡Histórico! Ya están en Sudamérica las vacunas para el fútbol sudamericano. La Conmebol se convertirá en la primera organización civil del mundo en emprender una vacunación que beneficiará a miles de familias en los diez países y que representará una valiosa cooperación con las campañas de inmunización impulsadas por los gobiernos. ¡Sigamos creyendo en grande para tener una Copa América segura!”, informó el presidente del ente regulador del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

La prioridad para iniciar el proceso vacunatorio serán los planteles que disputen la Copa América. En igualdad de importancia, estarán todos los clubes que participen de los torneos internacionales que organiza la Conmebol, hasta llegar a los equipos femeninos y masculinos de la máxima categoría de cada país.

El ente regulador del fútbol sudamericano aclaró que “la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”.

Las vacunas fueron obtenidas por Conmebol gracias a una gestión realizada por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ante el laboratorio chino Sinovac Biotech.

"Nosotros lo único que hicimos fue poner en contacto a la Conmebol con el laboratorio", declaró el lunes el mandatario. El embajador del país sudamericano en China, Julio Lugris, fue el encargado de las gestiones.