Con récord de puntos de Facundo Campazzo, Nuggets venció a Pelicans y suma 15 victorias

Facundo Campazzo tuvo una estupenda noche de miércoles, tras enfilar una nueva victoria de Denver Nuggets. El equipo dirigido por Mike Malone superó a New Orleans Pelicans por 114 a 112 y consiguió su tercer triunfo sucesivo y el 15º en los últimos 18 partidos, que lo hace uno de los más calientes del momento en la NBA. El armador rompió su récord de puntos en la competencia, con un total de 19.

Por todo eso, fue entrevistado como una de las figuras después del partido y por primera vez recibió una ovación de parte de los poco más de 4000 espectadores permitidos en el Ball Arena.

El base argentino fue titular por décima vez en los 56 encuentros que protagonizó en la liga. Y como cada vez que actúa desde el inicio, tuvo una buena actuación. Muy buena, en este caso: 19 tantos (3 de 3 en dobles, 3 de 6 en triples), 10 pases-gol, 6 rebotes y 2 robos, aunque 4 pérdidas, en 36 minutos.

Ante unos Pelicans que pelean en la zona más baja por el último lugar en el play-in que otorgará dos boletos a los playoffs, Denver se hizo fuerte con un buen comienzo 15-4 en el que Facundo fue protagonista con dos asistencias a partir de sendas penetraciones que llevaron a sus rivales a rotar para marcarlo, dejando libres a los compañeros del argentino, que aprovecharon los pases gol de este.

En el tercer cuarto Facu se lució desde las asistencias y fue importante para que su equipo sacara 10 de ventaja (71-61). Sin embargo, otra vez los de Michael Malone no pudieron estirar más o al menos mantener la diferencia y vieron el triunfo peligrar en los últimos 12 minutos.

Y ahí apareció la figura del cordobés, porque nada menos que 15 de sus puntos fueron en el período decisivo.

Career-high night for @facucampazzo as the @nuggets edge the Pelicans. Afterwards, he spoke with @viclombardi. 🇦🇷#MileHighBasketball pic.twitter.com/oXo9F8ExiW