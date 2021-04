Un sismo sacude a India en plena crisis por Covid-19

​

Un sismo de 6.2 grados se registró este miércoles en Assam, India, con epicentro a unos 17 kilómetros al noreste de la localidad de Dhekiajuli, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El movimiento sorprendió a los habitantes, incluso después hubo algunas réplicas. Los estragos del sismo de 6.2 grados dejaron algunos muros agrietados, así como hogares con daños en su interior.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna posible víctima tras el sismo. Sin embargo, los habitantes señalaron que vivieron estrés, corte menores y contusiones.

#earthquake in Northeast Assam. see d video Richter Scale reading was 6.4 pic.twitter.com/VMzNvyw1I6

El Centro Sismológico Europeo detalló que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y se sintió con intensidad en distintas localidades.

A través de redes sociales las personas compartieron imágenes sobre la fuerza del sismo, que provocó daños en las edificaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó en 6 grados la magnitud del terremoto y su epicentro a 34 kilómetros de profundidad. Además, estimaron que la probabilidad de víctimas era bajo.

The #Assam #earthquake today left Taj Vivanta #Guwahati with quite a bit of structural damage. #Tezpur pic.twitter.com/mgtlNl5jcV

Autoridades locales señalaron que el temblor principal como las réplicas se sintieron a cientos de kilómetros de distancia en el estado norteño de Bengala, así como en Bután y Bangladesh.

This is the first visual of the after-effects of the massive Earthquake in Assam. pic.twitter.com/dPYyKsSsXm