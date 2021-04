Se sortearon los grupos de la Eurobasket 2022

Este jueves se desarrolló el sorteo de la próxima Eurobasket que se llevará a cabo del 1 al 18 de septiembre de 2022 y que tiene como cabezas de serie a España, Serbia, Grecia y Francia.

Cabe destacar que el torneo debía disputarse este año, pero debido a la pandemia fue postergado. El torneo se jugará en Alemania, República Checa, Georgia e Italia.

Grupo A: España, Rusia, Turquía, Georgia, Bélgica y Bulgaria.

Grupo B: Francia, Lituania, Eslovenia, Alemania, Hungría y Bosnia

Grupo C: Grecia, Italia, Croacia, Ucrania, Gran Bretaña y Estonia

Grupo D: Serbia, República Checa, Polonia, Finlandia, Israel y Países Bajos

The field for #EuroBasket 2022 is all set! ✔️



📆 September 1-18, 2022#BringTheNoise and let's hear it for your country!