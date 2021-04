https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Preservación de la integridad física y psíquica

Chile consagra los "neuroderechos" para evitar cambios no consentidos

Chile está a punto de consagrar en su Constitución los derechos del cerebro o "neuroderechos", para preservar "la integridad física y psíquica" de la persona de cualquier modificación no consentida que pretendan infligirle cualquier autoridad o individuo a través de la neurotecnología.

