https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.04.2021 - Última actualización - 11:29

11:17

El español quiere conocerlo personalmente y Martín Sendoa, el representante de Farías, admitió que hay tres instituciones europeas (dos de España y una de Inglaterra) que lo quieren y a las que les pidió que eleven una propuesta.

Hay tres interesados firmes por el pibito de los 10 palos verdes El "repre" de Farías y un captador de Atlético de Madrid están en Santa Fe El español quiere conocerlo personalmente y Martín Sendoa, el representante de Farías, admitió que hay tres instituciones europeas (dos de España y una de Inglaterra) que lo quieren y a las que les pidió que eleven una propuesta. El español quiere conocerlo personalmente y Martín Sendoa, el representante de Farías, admitió que hay tres instituciones europeas (dos de España y una de Inglaterra) que lo quieren y a las que les pidió que eleven una propuesta.

No sólo el representante de Facundo Farías está en Santa Fe, sino que también llegó un captador vinculado al Atlético de Madrid con la consigna de conocer al jugador y de observar -deberá ser por TV porque se ha restringido aún más el acceso de gente a los estadios a partir de este encuentro ante Arsenal- el partido que jugará Colón este viernes, buscando la clasificación para la ronda final.

Hay tres clubes de Europa que han mostrado interés. "En realidad, me han llamado de unas quince instituciones, más o menos, pero hay tres que insistieron y que me llaman casi todos los días", dijo Martín Sendoa, representante de Farías, en diálogo en La Primera de Sol. Sin abundar demasiado en detalles, especificó que uno de esos clubes es el Atlético de Madrid, el equipo que dirige el Cholo Simeone, "quien hizo el curso de entrenador conmigo", señaló Sendoa, y además, otro club de España y uno de la Premier League, "que no es uno de los top".

A propósito, Sendoa también dijo que "lo ideal para Facundo sería que si debe pasar a un club europeo, que lo haga a uno que no sea de los más grandes, así tiene la posibilidad de jugar", descartando que sea el Leeds de Bielsa (¿será el Brighton?).

Farías firmó contrato con Colón hasta el 2023 y allí se acordó una cláusula muy particular para rescindir el contrato: 10 millones de dólares. ¿Se puede pagar esa cifra?, de hecho que un club grande de Europa está en condiciones de pagar eso y mucho más, pero el propio Sendoa trata de ser prudente en ese aspecto y dice que "el mundo ha cambiado y el fútbol no está ajeno a ello. Es muy difícil que se pueda pagar esa cifra, pero por ahí puede llegar una oferta de 6 o 7 millones de euros. Y esa cifra es suficiente para que Colón se quede tranquilo porque está vendiendo muy bien al jugador. Mi pregunta es: ¿qué club del fútbol argentino recibirá ofertas de esa naturaleza?, les puedo asegurar que pocos".

Si bien Sendoa desea que Farías se quede todo el año en Santa Fe, es decir jugando el próximo torneo también (todos contra todos en 25 fechas desde fines de julio hasta mediados de diciembre), habrá que ver si en la ventana de pases que se abrirá en Europa a mitad de año surge alguna oferta. "Yo le pedí a los interesados que me hagan llegar una propuesta formal para trasladársela a Colón. Estaré un par de días en Santa Fe y espero que el presidente me atienda para hablar con él de estos temas", señaló el representante de Farías.

Hay un dato que ya El Litoral lo reflejó y que no es menor: Farías no tiene pasaporte comunitario. No obstante, si continúa en una curva creciente de su rendimiento, despertará naturalmente el interés suficiente para que alguno de los clubes con poder adquisitivo en Europa pueda acercarse a ese monto que está reflejado como cláusula de rescisión, pero que no es obligatorio que sea necesario respetar a la hora de aceptar una venta. Colón puede entender que una oferta por menos dinero es suficientemente tentadora para aceptarlo. La cláusula de rescisión es el valor que se le pone al propio jugador si es que quiere rescindir su vínculo antes de la expiración del contrato. Por ejemplo, es lo que ocurrió con Alario, que la ejerció en River cuando llegó el interés del Bayer Leverkusen de Alemania y pudo ejecutarla, siendo Colón altamente favorecido por disponer del 40 por ciento de su pase.

Como ocurre habitualmente en el fútbol y mucho más cuando aparecen jugadores con proyección, como es el caso de Farías, es inevitable que se hagan comparaciones, las que considero que resultan apresuradas cuando estamos hablando de un jugador con muy pocos partidos y con un techo que nadie se atreve a señalar cuál es. Apunta alto y lindo, es cierto. Como también es verdad que hoy los clubes europeos no se fijan sólo en jugadores consagrados, sino que clavan la mirada en jugadores jóvenes, a los que empiezan a descubrir desde chicos y con gente que los mira. Un caso concreto es el de Manchester City con Luciano Zavagno, quien antes hizo el mismo trabajo con Chelsea. Y a propósito, viene bien la aclaración: el Manchester City nunca posó los ojos en Farías. Pero volviendo al tema, en la charla con Sendoa, el propio representante se animó a tirar una comparación. "Facundo Farías debe ser lo más parecido a Carlos Tevez, en sus comienzos, que he visto en los últimos tiempos". Pavada de elogio y también de responsabilidad para este chico que en los últimos partidos jugó muy bien ante Godoy Cruz (por momentos pareció imparable), pero que entró poco en juego y sin desequilibrar ante Racing.