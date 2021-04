https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En sets corridos

Federico Coria cayó en Múnich y no quedan argentinos en el torneo

El rosarino no pudo con Norbert Gombos y se despidió en cotavos de final del torneo alemán.

Este jueves Federico Coria no logró seguir avanzando en el ATP 250 que se disputa en la localidad alemana de Múnich y se quedó afuera en los octavos de final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo. El tenista santafesino cayó ante el eslovaco Norbert Gombos por 6-4 y 6-1 y ahora se medirá ante Nikoloz Basilashvili que dejó en el camino al colombiano Daniel Galán. De esta manera los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera: Krajinovic se enfrentará a Struff, Zverev jugará ante Ivashka, Milmman contra Rudd y Gombos con Basilashvili.

