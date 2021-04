Deck podría debutar este jueves por la noche en la NBA

Gabriel Deck pasó el estricto protocolo de aislamiento, cuidado e hisopados y este jueves por la noche estará disponible para ingresar en su equipo de NBA, Oklahoma City Thunder.

De esta manera, el argentino se convertiría en un nuevo compatriora en participar de la liga más importante en el mundo básquet.

Gabriel Deck will be available tonight. 😉 8 p.m. CT on @BallySports pic.twitter.com/aRLsTetD4D

El encuentro será ante New Orleans Pelicans en el estadio Chesapeake Energy Arena de Oklahoma, comenzará a las 22 horas y se podrá ver en vivo por el NBA League Pass y también estará disponible en Direc TV.

🇺🇸These are great news! A little late for me but I guess I'll make an exception to my rigorous bedtime routine. 😜🐢🐢

🇦🇷Muy buenas noticias!! Un poco tarde para mi gusto, pero creo que haré una excepción a mi riguroso horario de cama. 😜🐢🐢 https://t.co/Nnw0wC5Kw2