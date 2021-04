Luego de seis subas consecutivas, el dólar blue bajó a $ 154

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tipo de cambio paralelo operó durante todo el día a la baja, pero sobre el cierre profundizó la tendencia para perder $ 7 respecto del día anterior.

El dólar blue cayó este jueves bruscamente y llegó a los $ 154 en la city porteña luego de registrar fuertes aumentos durante las últimas jornadas.

El tipo de cambio paralelo operó durante todo el día a la baja, pero sobre el cierre profundizó la tendencia para perder $ 7 respecto del día anterior. De ese modo, el dólar informal cortó una racha de seis alzas consecutivas, que lo habían llevado al máximo nivel en tres meses. A pesar de la última suba, el blue acumuló un avance equivalente a $ 13 en lo que va del mes ante un repunte en la demanda de divisas.

En el segmento mayorista, el dólar ganó seis centavos y quedó en $ 93,50 por unidad, por lo que la diferencia con el paralelo volvió a ubicarse por debajo del 70 por ciento. Tras los últimos movimientos, este jueves la brecha cambiaria se ubicó 64,7 por ciento.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central finalizó su intervención diaria con un saldo neutro, al igual que el miércoles. En una jornada con más equilibrio, el volumen negociado en el segmento de contado creció a US$ 328,871 millones.

Por su parte, las cotizaciones financieras mantenían el ritmo ascendente pese a la baja del blue. El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, escaló a $ 153,23. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, trepó en la jornada a $ 156,17.

El presidente de la consultora Wise, Walter Morales, consideró que dentro de los efectos económicos de una segunda ola de Covid 19 se encontrará la "presión devaluatoria" con subas de los dólares bursátiles, además del blue. Analizó que ello estará acompañado por una reducción en el crecimiento económico y una desaceleración de las exportaciones.

En el sector minorista, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $ 92,679 para la punta compradora y a $ 98,967 para la vendedora. Sin embargo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias, llegó a $ 163,29. El denominado dólar "solidario" marcó así un nuevo avance se consolida de esa manera por encima de los $ 163, una barrera que superó en el inicio de semana.

El economista Fausto Spotorno pronosticó que el dólar "seguirá subiendo de manera relativamente tranquila". "No se puede esperar una suba enorme porque están entrando divisas por la soja y el maíz, que tienen precios récord", sostuvo.

A su criterio, "la pregunta no es por qué empezó a subir el dólar paralelo, sino por qué no subió antes". "En el primer trimestre hubo 13% de inflación. Todos los precios subieron, menos el dólar", argumentó. "Igual, lo que se ve no es la suba del dólar, si no la baja del peso", señaló el economista al programa "Alguien tiene que decirlo", que se emite por radio Rivadavia.