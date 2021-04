Es viral: el romántico gesto de Joe Biden hacia su esposa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario recogió un diente de león del jardín de la Casa Blanca mientras ambos caminaban hacia el helicóptero.

Horas después de dominar la conversación pública de los Estados Unidos por su primer mensaje ante el Congreso, el presidente Joe Biden volvió a los titulares, pero por una acción personal.

Cuando se dirigía junto a su esposa Jill a un helicóptero que los llevaría a un mitín en el estado de Georgia, el mandatario se detuvo durante unos instantes para recoger un diente de león y entregárselo a la primera dama.

Foto: Gentileza

El momento fue capturado por el pool de periodistas que sigue la agenda del mandatario -tanto gráficos como audiovisuales- y rápidamente se volvió viral.

Los Biden también visitaron en el marco de su viaje al ex presidente Jimmy Carter y a su esposa, Rosalynn. A sus 96 años, Carter es el expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos y sigue implicado en numerosas actividades filantrópicas, aunque no estuvo en la investidura de Biden en enero porque no estaba vacunado contra el COVID-19.

Además de visitar a Carter, Biden celebrará el jueves sus primeros 100 días en la Casa Blanca con el mitín en la ciudad de Atlanta, un acto al que los asistentes acudirán en sus vehículos como medida de distanciamiento social, como se hizo durante la campaña presidencial del entonces candidato demócrata.

Foto: Gentileza

La noche anterior el mandatario también marcó la simbólica fecha con su primer mensaje ante el Congreso, en un discurso en el que expresó su voluntad reformadora, en particular en materia fiscal.

El presidente, luciendo una mascarilla, fue recibido con aplausos, mientras subía al escenario en su primer discurso en una sesión conjunta, en medio de una pandemia. El recinto estuvo con mucho de sus asientos vacíos, una muestra de las medidas de seguridad por el coronavirus: en lugar de las 1.600 personas que suelen asistir, el aforo fue de 200. Del evento también participó la Primera Dama.

Biden destacó el avance de la campaña de vacunación, remarcando que había prometido administrar 100 millones de vacunas durante sus primeros 100 días pero que la cifra finalmente es de 220 millones.

También dijo que el sistema de salud debe ser más accesible a todos y prometió hacer un mejor control a los precios de las medicinas, y prometió que este año su administración encontrará el camino para bajar a la mitad la pobreza infantil.

En otros pasajes de sus discursos, reconoció el problema que representa el cambio climático y remarcó su voluntad de reducir las emisiones del país generando al mismo tiempo millones de puestos de trabajo con un plan de infraestructura.