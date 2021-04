Caso Epstein: preocupa un hematoma ocular de Ghislaine Maxwell en prisión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Investigan si podría deberse a que la socialité acusada de tráfico sexual usó un calcetín o una toalla para protegerse los ojos porque los guardias iluminan su celda cada 15 minutos para asegurarse de que respira y no se ha suicidado.

Un abogado de Ghislaine Maxwell publicó el jueves una foto que muestra a la socialité británica acusada de permitir los abusos sexuales de Jeffrey Epstein con un hematoma alrededor del ojo izquierdo, que el abogado llamó "ojo morado". La foto se adjuntó a una carta del abogado de Maxwell, Bobbi Sternheim, a la jueza federal de distrito Alison Nathan en Manhattan, quien supervisa el caso penal de Maxwell.

Foto: Bobbi Sternheim

Los guardias de la cárcel de Brooklyn que albergaba a Maxwell, de 59 años, la "confrontaron" el miércoles por la noche por el hematoma y amenazaron con ponerla en una unidad de vivienda separada si no explicaba su origen, según la carta. Sternheim dijo que Maxwell no sabía de dónde venía el hematoma, pero podría deberse a que usó un calcetín o una toalla para protegerse los ojos porque los guardias iluminan su celda cada 15 minutos para asegurarse de que respira y no se ha suicidado.

Ni los funcionarios de la cárcel ni la unidad del fiscal federal en Manhattan, que está procesando a Maxwell, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Sternheim no respondió de inmediato a una solicitud similar. Su carta no dice quién tomó la foto.

A última hora del jueves, Nathan ordenó a los fiscales que explicaran antes del 5 de mayo si los funcionarios de la cárcel podrían estar sometiendo a Maxwell a una "vigilancia con linterna" durante la noche, y si podría recibir una "protección ocular adecuada". Los abogados de Maxwell se han quejado repetidamente sobre su confinamiento, diciendo que las condiciones socavan su preparación para su juicio programado para el 12 de julio.

Maxwell se declaró inocente de tráfico sexual y otros cargos por su presunto papel en la adquisición de cuatro adolescentes para que Epstein las abusara entre 1994 y 2004. Epstein se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.