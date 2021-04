Rodríguez: "Partido a partido se fueron dando pasos hacia adelante"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El directivo hizo un balance de lo disputado hasta el parate provisorio, repudió la agresión que sufrió un asistente en Primera División y se refirió a la actividad arbitral en plena pandemia.

Gonzalo Rodríguez explicó cómo se adapta el arbitraje a las nuevas disposiciones del gobierno que obligaron a frenar el fútbol. Aunque no haya actividad los fines de semana, los entrenamientos continúan. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Javier Díaz

"Nos habíamos entusiasmado al principio con la vuelta del fútbol pero fue necesario hacer un parate", fue la sensación que le quedó a todo el ambiente liguista luego de la suspensión provisoria obligada por las disposiciones sanitarias decididas por el gobierno provincial. Y así lo entendió el presidente del Colegio de Árbitros, Gonzalo Rodríguez, quien dialogó con Pasión Liga para realizar un balance de este primer segmento de los torneos liguistas disputados hasta el momento.

El directivo explicó cómo continúa desarrollándose la actividad arbitral en plena pandemia y contó la novedosa modalidad de concentración que se organizó para asegurar la disponibilidad de todo el plantel para los domingos de inferiores. También repudió la agresión que sufrió el árbitro asistente Nicanor Heguy por parte de integrantes del cuerpo técnico de Ciclón Racing durante un partido de Primera División y pidió "sanciones ejemplificadoras" para erradicar este tipo de actitudes.

Asimismo se refirió al crecimiento del arbitraje santafesino -femenino y masculino- traducido en noticias auspiciosas que se dieron en las últimas semanas.

Un parate obligado pero entendible, ¿no?

Sí. Nos habíamos entusiasmado al principio con la vuelta del fútbol pero fue necesario hacer un parate. Esperemos que sea por poquito tiempo y poder regresar con todas las medidas de prevención que nos indiquen las autoridades sanitarias.

¿Qué balance hacés del arbitraje en estas siete fechas, después de tanto tiempo de inactividad?

La primera fecha fue complicada porque había que aceitar todos los procedimientos, desde la forma de designación hasta la manera en que llegan los árbitros a las canchas. Como una cuestión lógica del parate, a los árbitros les costó entrar en ritmo en las primeras dos o tres fechas, Incluso lo manifestaron ellos mismos en las clases. Pero creo que partido a partido se fueron dando pasos hacia adelante y el balance de estas primeras fechas es positivo.

¿Qué recomendaciones les dieron para la vuelta a la actividad?

Básicamente que se respetaran los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. El hecho de llegar con tapabocas al vestuario, no compartir el agua, evitar compartir el mate en los viajes que era una cuestión habitual antes de la pandemia.

Hubo que lamentar un hecho repudiable, como fue la agresión a un árbitro…

Sí, yo siempre digo que cuando se agrede a un árbitro todos nos sentimos agredidos, porque es un compañero y un colega. En este caso le tocó a Nicanor que es alguien muy conocido en la Liga por la clase de persona que es y por la entrega y compromiso que tiene con el arbitraje. Le tocó una jugada difícil en la que tuvo que tomar una decisión y estoy al ciento por ciento con él. Haya acertado o no, lo repudiable es la actitud de estas personas que son reincidentes y eso hay que remarcarlo, porque si lo hacés una vez se puede entender que te equivocaste, pero cuando la conducta se repite me parece que la sanción del Tribunal Disciplina sea ejemplificadora. Si queremos erradicar estas situaciones de nuestra Liga, las penas tienen que ser duras y severas, así que esperamos que el Tribunal falle de esa manera.

¿Cómo siguen trabajando los árbitros durante este tiempo de parate?

Por suerte no se suspendieron los entrenamientos así que en ese sentido podemos seguir activos. Por eso resaltamos la importancia de respetar los protocolos y mantener las medidas de prevención. Nosotros tenemos la suerte de contar con el Predio Fraternidad Deportiva que es un lugar muy amplio y nos permite trabajar de manera segura. Durante la semana se usa muy poco, así que podemos usar varias canchas para las tareas físicas que ordena el profe -Recalde y las clases teóricas fueron divididas en burbujas. Somos conscientes de que esta situación sanitaria nos obliga a estar ajustando permanentemente y no descuidarnos, así que en ese camino estamos, porque no podemos relajarnos.

Días atrás reflejamos el crecimiento de Soledad Hernández como ícono del proceso que está experimentando actualmente el arbitraje femenino...

Tenemos un plantel femenino joven, es decir chicas de 16, 17 ó 18 años que están como aspirantes a árbitro. Obviamente Soledad es un poco nuestro estandarte porque ya ha pasado por todas las categorías de la Liga Santafesina, se recibió de árbitro nacional y hay mucha expectativa del camino que pueda realizar en el fútbol nacional. Por supuesto desde el Colegio intentamos apoyarlas y ayudarlas a crecer.

Concentración en el Fraternidad Deportiva

Desde el Colegio de Árbitros se tomó la decisión que el plantel arbitral liguista se concentre en el Predio Fraternidad Deportiva los sábados por la noche, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de todos para las jornadas de divisiones inferiores de los domingos. Esta medida se tomó en las últimas fechas antes del parate de la actividad.

Al respecto, Gonzalo Rodríguez explicó: "Notamos, sobre todo los domingos, que había mucha ausencia de árbitros. Muchas veces por problemas que se les presentaban al salir de sus casas, como sufrir un robo, y otras por cuestiones propias de la pandemia, ya que en esta situación un árbitro que se levanta con síntomas no puede ir a dirigir".

"Ante esta situación, por iniciativa de Water Castellanos se tomó la decisión de utilizar el predio para que ellos se concentren los sábados por la noche y que estén disponibles para dirigir los domingos", señaló.

Rodríguez destacó que "se armó un protocolo y se respetan todos los cuidados para llevar adelante esta nueva modalidad".

Finalmente, el presidente del Colegio remarcó: "Para nosotros contar con el predio es vital además de esta manera salen todos beneficiados porque actualmente son los mismos árbitros los que están colaborando con los empleados del predio para el cuidado y el mantenimiento del espacio".