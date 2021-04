https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.04.2021 - Última actualización - 7:18

Colón recibirá este viernes a Arsenal y Unión visitará el domingo a Defensa y Justicia.

Fútbol argentino Horarios y TV: comienza la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional

Este viernes comienza la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesiona y los equipos santafesinos tendrán encuentros fundamentales de cara a la siguiente ronda del torneo.

El Sabalero enfrentará a Arsenal y buscará los tres puntos que le aseguren la clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro, será este viernes a las 21 en el “Cementerio de Elefantes” y se podrá ver por TV en la señal de TNT Sports.

Por el lado del Tate, Unión visitará el domingo a Defensa y Justicia y, en caso de sumar de a tres, deberá esperar otros resultados para saber si queda dentro o fuera de la zona de clasificación.

Lo positivo del equipo de Azconzábal es que, si gana su encuentro, llegará a la última fecha con posibilidades de clasificar.

El encuentro ante el Halcón será a las 12.10 del día domingo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Otros partidos destacados de la fecha son: Boca vs Lanús; Independiente vs Atlético Tucumán; Banfield vs River; Central vs Newell’s y Estudiantes vs Platense.

Horarios y TV