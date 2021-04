https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cumple 71 años

Deportivo Agua FC, otro aniversario mirando hacia el frente

Las mismas caras para una realidad que preocupa. Forni, Vázquez y Don Hugo Coronel, un trío que ofrece trabajo y exige un lugar para "guardar" a los niños de la calle. Hoy, con todas las categorías en Liga, el presente no es alentador, ya que no escapa a la realidad que vivimos todos.

Presidente y DT. Alejandro Forni y Alejandro Vázquez. El trabajo como bandera y la solicitud de un predio propio. Un festejo con limitaciones.

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR Levantarse y regresar al lugar privilegiado que supo ocupar en épocas de preponderancia dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. Deportivo Agua Fútbol Club apela a solidaridad de todos para seguir adelante, mientras exige a las autoridades un lugar donde construir su propio predio. La idea es profundizar algunas cuestiones positivas que ya se evidenciaron en otro momento. Los directivos no hablan de promesas deportivas porque consideran primordial construir un proceso antes que focalizarse en la búsqueda de resultados "como sea". La cabeza visible del proyecto es Alejandro Forni, un conocido en la institución que hace algunos años inició un período de renovación desde que adoptó la nueva denominación. El actual presidente del club confía en que se puede salir adelante, a pesar de las dificultades que afrontan por la pandemia. Alejandro Vázquez, sigue como entrenador de la máxima categoría y será quien tenga la obligación de llevar al equipo a la máxima expresión, tratando de conseguir un lugar en la A. Dentro de la Comisión Directiva, sigue ocupando un rol clave otro dirigente de nombre dentro del club: Hugo Coronel, quien sigue en el cargo de tesorero. Tenés que leer Rodríguez: "Partido a partido se fueron dando pasos hacia adelante" "Desde hace un tiempo prudencial hemos cambiado porque es necesario renovar la conducción del fútbol. De esa manera comenzó a manejarlo Alejandro Forni y con el correr del tiempo se sumó Alejandro Vázquez con la intención de producir un cambio institucional y deportivo", decía el tesorero, cuya palabra es valiosa en Deportivo Agua por su historia dentro del club. El hombre de los números no se hizo presente porque considera importante el cuidado de cada persona en un momento de pandemia complicado. Forni, conocedor de la realidad, indicó que "habíamos perdido a todas las categorías infantiles y cuando se sumó Alejandro Vázquez pudimos rearmarlas y eso nos dio algo de respaldo y solvencia para estar al día con la Liga, de manera que se pueda trabajar con algo de tranquilidad", anunció. El presidente remarcó la confianza en Vázquez para encabezar al plantel de la categoría mayor. "Ale Vázquez es la persona ideal para el momento difícil que atravesamos para que siga con el equipo de Primera porque es una persona con gran recorrido en la Liga Santafesina. Además de los profes que se van abriendo camino para formar un lindo equipo de trabajo", dijo. Los Alejandro se conocen entre ambos y por eso confían mutuamente en lo que pueden dar. Así lo hizo saber el DT: "Estamos haciendo un trabajo que concuerde con el tiempo que vivimos. Hoy, el paro de actividades no es total con lo que nos adaptaremos a las nuevas medidas. Somos un club que necesariamente tiene que alquilar predios o canchas para trabajar. Todo nos cuesta un montón pero los chicos y grandes necesitan moverse y eso nos obliga a doblegar esfuerzos. Hay chicos que tienen pasado en AFA y que se acercaron a hablar con nosotros al ver lo que se hizo el año 2019. Queremos seguir sumando a algunos de ellos para reforzar el plantel anterior, pero sin desconocer lo que tenemos en las canteras del club porque hay jugadores interesantes en Reserva y en la quinta, que el torneo pasado salió campeón en su copa". "No arrancamos bien en resultados pero creo que estamos bien y mejorando en el juego. Queremos un equipo protagonista, equilibrado, con buenas transiciones defensa-ataque. Para eso tenemos que estar bien preparados. Si queremos ser protagonistas no alcanza con meterse atrás, aunque sabemos que la división B es difícil. Esto no es ganar a cualquier costo, sino ganar producto de un trabajo y de un buen grupo humano". "Sumamos a algunos profes de inferiores porque son gente del club que no necesariamente lleva mucho tiempo en la institución, pero sí han demostrado que tienen la camiseta y que tienen ganas de ir hacia adelante, tirar para el mismo lado y por eso pueden aportar mucho". Forni y el pedido de siempre "Tenemos un problema con el espacio físico desde 2008 cuando Agua y Energía pasó al gremio de Luz y Fuerza. Desde ese momento gracias a la predisposición de Ernesto Benito podíamos entrenar en la Esquina Encendida. Hoy, todo cambió y ya no tenemos ese lugar. El presente nos encuentra en Banco. Ahí alquilamos cada sábado para jugar en primera. Seguimos esperando por un predio que nos permita trabajar en una casa propia", aseguró Forni.

