De Brasil a Europa El camino del cargamento récord de cocaína que pasó por la hidrovía Paraná - Paraguay

El trayecto se inició en el puerto de Asunción, y en balsas, por medio de la Hidrovía, llegó al puerto de Buenos Aires. Oculto en latas de masillas, el cargamento de cocaína viajó hasta el viejo continente y recién fue descubierto en Hamburgo, Alemania.

Foto: Gentileza

De la investigación se desprende que en el puerto de Buenos Aires el contenedor permaneció unas 48 horas hasta la llegada del buque "Cap. San. Artemissio", encargado del transporte final a Europa. Nunca fue revisado.

Foto: Gentileza

Fueron en total unas 1.700 latas con cocaína en su interior las halladas en Alemania que totalizaron 16 toneladas de droga. Además, se encontró un cargamento similar en Amberes (Bélgica) con otras siete toneladas. En total, se piensa que el despacho de la sustancia estaría valuado en “varios miles de millones de euros”, según los investigadores.

Foto: Gentileza

Tras el transbordo en el puerto porteño, la embarcación partió con destino al viejo continente con paradas en Paranagua, Itapoa, Santos; también pasó por Tánger (Marruecos) y luego llegó a Rotterdam (Holanda).

Fechas

La droga habría llegado el 28 de diciembre a Buenos Aires por la hidrovía del Río Paraná.

Dos semanas después, el 13 de enero se habría cargado el buque

El 19 de enero pasó por el puerto de Santos (Brasil)

El 9 de Febrero llegó a Hamburgo (Alemania)

Explicaciones

Fuentes oficiales explicaron que el envío no fue chequeado en Argentina porque fue considerado “en tránsito”, que no ingresa al país: no requiere de control físico alguno. El encargado del envío en Paraguay fue la firma Pinturas Tupa, hoy bajo investigación, con un manifiesto de carga que emplea el término “wallboard joint compound”, o masilla para unir paneles.