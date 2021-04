https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El nuevo accesorio aprovecha una tecnología disponible en los últimos modelos de iPhone que permite facilitar la localización de objetos con un sistema mucho más preciso

Nuevos llaveros AirTag: qué es y para qué sirve el nuevo producto de Apple

La compañía tecnológica presentó desde Apple Park, la sede principal de la empresa, los primeros productos de este año. Entre los anuncios está una nueva versión del iPad Pro y el iMac; así como el AirTag.

Este último es un pequeño accesorio, hecho con acero inoxidable pulido que permite rastrear un objeto. El dispositivo funciona a través de la aplicación ‘Find My’, conocida anteriormente porque permite encontrar dónde están los equipos que el usuario tenga de la compañía como el iPhone o los Airpods.

El equipo puede adjuntarse a llaves, un bolso, una maleta o diferentes tipos de artículos. El usuario puede diferenciar desde su teléfono el nombre del artículo para hacer más fácil su búsqueda, en caso de pérdida.

“Con su diseño, una experiencia de búsqueda incomparable y características integradas de privacidad y seguridad, AirTag brindará a los clientes otra forma de aprovechar el poder del ecosistema de Apple y mejorar la versatilidad del iPhone”, señaló Kaiann Drance, vicepresidente de marketing mundial de productos iPhone.



El AirTag es resistente al agua y al polvo con un nivel de protección IP67, cuenta con un altavoz que reproduce sonidos para ayudar a ubicarlo. Este artefacto puede personalizarse de forma gratuita con el grabado de un texto o 31 emojis distintos.

La compañía anunció que el precio individual del AirTag es de US$ 29, pero que es posible comprar paquetes de cuatro por US$ 99. Vale aclarar que aún no se conoce el precio con el que esta tecnología llegará al mercado colombiano, pero el dispositivo estará disponible desde el 30 de abril en Estados Unidos.