Contó su historia de vida, la relación cariñosa con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez y casi paternal con el mismo entrenador Eduardo Domínguez. En cuanto a su ubicación en la cancha dijo: "Si bien arranco por derecha, me gusta ir por todos lados". Esta noche, titular indiscutido en Colón.

La "Joyita" sabalera habla por los medios nacionales Farías: "Acá ganar un clásico es como ganar un campeonato"

"Soy de Los Hornos y arranqué a jugar en la escuelita del barrio. Como todo chico, fui creciendo en el potrero y en todas las canchas hasta que llegué a Colón", arrancó diciendo Facundo Farías, una de las joyitas que tiene hoy el Mundo Colón y cuyo representante pasó las últimas horas en Santa Fe para reunirse con el presidente José Néstor Vignatti para empezar a trazar el futuro del socio del "Pulga" Rodríguez en la ofensiva sabalera.

En una entrevista exclusiva a inédita a medios capitalinos, en este caso al programa "Jogo Bonito" de Radio Late 93.1, arrancó contando su historia de vida: "De chico tuve la mala suerte de perder a mi mamá, pero a la vez ese recuerdo me hizo más fuerte. Tengo dos hermanos, además de mi viejo. Son todos fanáticos del fútbol".

Como era dable esperar, el mismo Facundo Farías fue consultado por esta muy linda sociedad con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, el experimentado jugador nacido en Simoca que hoy es goleador del fútbol criollo a los 36 años. "La verdad me llevo muy bien con él. Es uno de los más experimentados y además es un fenómeno. Su humildad es increíble. Hay muchos compañeros con trayectoria, como Paolo Goltz, que no perdieron esa condición. Lo mismo el técnico (Eduardo Domínguez), que trabaja un montón".

Luego, en la misma nota con "Jogo Bonito", el chico de 18 años explicó porqué Colón está en la cima de la zona A en esta competitiva Copa de la Liga: "Por lo que se ve en la cancha. Por el compromiso del grupo y el compañerismo. Lo más importante es que somos muy unidos y tenemos un mismo objetivo. Por eso seguimos ahí arriba. El estilo de juego no se cambia vayamos ganando o perdiendo. Siempre vamos con esta identidad y lo dejamos en claro en la mayoría de los partidos".

A su vez, en la previa al partido con Arsenal de Sarandí, la joyita sabalera se anticipó al clásico contra Unión que se viene el próximo fin de semana en la cancha de Colón: "Como se vive acá en Santa Fe, es como ganar un campeonato. Siempre es lindo ganar los clásicos", dijo el "Facu" de la gente.

Casi al mismo tiempo que su representante/agente FIFA, Martín Sendoa, desfilaba por los medios de Santa Fe con varioas ofertas de clubes europeos, el mismo Facundo Farías intentó despegarse de las versiones respecto a su futuro en el fútbol profesional: "(Martín Sendoa) Mi representante me comentó en su momento algo de River. Pero vamos a ver, porque yo no me meto en esas cosas. Hoy no hay nada. Después, sobre lo que se comenta, no pienso tanto. Si se da algo, la idea sería ir a donde me convenga, no importa el idioma. Con el tiempo uno se acomoda. Pero la verdad que hoy no pienso en eso".

En el final de la entrevista con "Jogo Bonito", el delantero sabalero explicó cuáles son sus características adentro de una cancha y lo vinculó al aspecto posiconal: "Ando por todos lados en la cancha (risas). Voy más por derecha por mi perfil, pero no tengo un lugar fijo. Eduardo Domínguez me da libertad. Me gusta ir más por el medio, ir a chocar (risas)".

El grandote Pitana en Santa Fe

En el historial, Néstor Pitana lo dirigió 18 veces a Colón, con saldo de siete victorias, siete empates y sufrió cuatro derrotas. Para encontrar el registro más fresco hay que remontarse al 29 de diciembre de 2020, cuando cayó ante Banfield por 2-1.

Hay dos cotejos entre Colón y Arsenal con Pitana: el primero fue en Santa Fe el 8 de octubre de 2009, cuando en el Brigadier López, en el triunfo del Sabalero 4-1, con los goles de Alfredo Ramírez, Germán Rivarola, Facundo Bertoglio y Jonathan Bauman. Matías Pérez había descontado para los de Sarandí.

El otro fue el 9 de marzo de 2010, cuando los del Viaducto se impusieron por 3-0, en el Julio Humberto Grondona de Sarandí, con los tantos de Mauro Óbolo (en dos ocasiones) y Cristian Álvarez.

El historial con Arsenal

Jugaron 45 veces con 17 victorias de Colón (49 goles), 20 triunfos de Arsenal con (52 tantos) y 8 empates. Entre los datos destacables del historial: Por torneos del ascenso se enfrentaron en 16 oportunidades, con 7 triunfos de Colón, 8 de Arsenal y 1 empate. En Primera División se enfrentaron 29 veces con 10 éxitos Sabaleros, 12 del Arse y 7 igualdades.

Máximas goleadas: Arsenal - Primera B 1983: Arsenal 4 vs. Colón 0; Colón - Apertura 2009: Colón 4 vs. Arsenal 1. Detalle de los últimos enfrentamientos: Apertura 2010: Arsenal 2 vs. Colón 1 (Claudio Mosca y Matías Alustiza // Marcelo Goux); Clausura 2011: Colón 0 vs. Arsenal 1 (Gustavo Blanco Leschuk); Apertura 2011: Arsenal 1 vs. Colón 2 (Guillermo Burdisso // Tomás Costa y Esteban Fuertes); Clausura 2012: Colón 0 vs. Arsenal 0; Torneo Inicial 2012: Arsenal 2 vs. Colón 0 (Lisandro López y Jorge Ortíz); Torneo Final 2013: Colón 1 vs. Arsenal 0 (Sebastián Prediger); Torneo Inicial 2013: Colón 0 vs. Arsenal 1 (Julio Furch); Torneo Final 2014: Arsenal 1 vs. Colón 0 (Milton Caraglio); Torneo 1ra 2015: Colón 3 vs. Arsenal 1 (Pablo Vegetti , Cristian Llama -2, 1 de penal- // Miguel Caneo ); Torneo Transición 2016: Colón 2 vs. Arsenal 1 (Alan Ruíz -2- // Joaquín Boghossian): Torneo 2016/2017: Colón 1 vs. Arsenal 0 (Pablo Ledesma); Superliga 2017/2018: Arsenal 0 vs. Colón 1 (Tomás Chancalay); Superliga 2019/2020: Arsenal 2 vs. Colón 1 (Guillermo Ortiz e/c, y Emiliano Méndez // Wilson Morelo).