https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.04.2021 - Última actualización - 12:56

12:50

El Tate tiene la obligación de traerse los tres puntos ante un Defensa y Justicia que tiene la mente en la Libertadores y muchos casos de Covid en el plantel. Vuelven Galván y Cañete, aunque también probó con Zenón. Se juega a la hora del vermouth y de prender el fuego para el asado.

Visita a Defensa y Justicia en el mediodía dominguero de Varela... A la hora de "prender el fuego", Unión necesita ganar sí o sí El Tate tiene la obligación de traerse los tres puntos ante un Defensa y Justicia que tiene la mente en la Libertadores y muchos casos de Covid en el plantel. Vuelven Galván y Cañete, aunque también probó con Zenón. Se juega a la hora del vermouth y de prender el fuego para el asado. El Tate tiene la obligación de traerse los tres puntos ante un Defensa y Justicia que tiene la mente en la Libertadores y muchos casos de Covid en el plantel. Vuelven Galván y Cañete, aunque también probó con Zenón. Se juega a la hora del vermouth y de prender el fuego para el asado.

En este caso, ser repetitivo no cansa. Decir que a Unión sólo le sirve ganar, no es por insistidor sino porque es la realidad. Otro resultado que no sea la victoria, prácticamente dejaría afuera de toda posibilidad a Unión. La premisa es ganar en Varela y esperar por los otros partidos, porque Unión hoy no está dependiendo de sí mismo, algo que habría logrado concretar si le ganaba a Independiente (porque lo superaba y quedaba en el cuarto lugar) o si se ayudaba con tantos resultados que no se le dieron, como aquéllos partidos con Gimnasia, Newell's y Patronato que podría haber ganado y hoy le estarían dando un aire en la sumatoria de puntos que evidentemente no tiene.

La falta de gol, la poca creación de situaciones de peligro en los últimos partidos, las últimas derrotas como visitante con goleadas incluidas (ante Vélez y Talleres, recibiendo 7 goles en los dos encuentros), los desequilibrios en el rendimiento del equipo, la pérdida en cierta forma de una línea de juego que fue modificada, sobre todo en el último encuentro ante Independiente, hizo que Unión cayera en este último tiempo luego de haber tenido un arranque aceptable con siete partidos en los que no conoció la derrota (por más que haya ganado poco).

Azconzábal ha recuperado a un jugador que considera importante en el andamiaje defensivo, como Jonathan Galván. No sólo por lo que puede aportar como baluarte para defender, sino porque es el jugador que mejor le asegura una salida clara desde el fondo. Por eso, es casi un hecho que retornará a la línea de tres tradicional que formó en muchos partidos -hasta Vélez- con Calderón y Portillo, sumándose Vera por el costado derecho y Peñailillo o González por el izquierdo. ¿Por qué uno u otro?, no porque tenga pensado dejar a alguno afuera del equipo, sino porque el chileno se paró como un volante interno por el sector izquierdo, sin abrirse demasiado, en el partido ante Independiente y habrá que ver si ocupa esa misma función este domingo en Florencio Varela.

La otra modificación podría darse en el mediocampo o en la delantera. Cañete es candidato a volver y de hecho que así se entrenó en la semana, pero también probó con el retorno de Zenón al equipo, para volver a armar un tándem que ha funcionado relativamente bien pero que el técnico no siempre mantuvo: el de Vera y Zenón por el costado derecho.

La idea de Azconzábal sería la de mantener a Mauro Pittón en el equipo, inclusive con la posibilidad de ubicar a Cañete unos metros más arriba. El volante de Boca, al que Unión le quiere comprar la mitad del pase y prepara el ofrecimiento para hacerle llegar la propuesta a la dirigencia xeneize -junto a Luna Diale-, llegó a Santa Fe como media punta, arrancó en esa posición y luego fue Azconzábal el que lo retrasó en la cancha para ubicarlo al lado de Acevedo y jugando como un doble 5, donde supo ganarse la titularidad.

Es estrictamente necesario que Unión recupere capacidad de gol, algo que le viene faltando en esta Copa de la Liga Profesional, al punto tal de haberse convertido en el equipo con menor cantidad de goles a favor en su zona, detrás de Sarmiento. Es una verdad de perogrullo que, para ganar, hay que hacer goles. Y es lo que Unión necesitará ante un rival que ya no tiene prácticamente chances, que cuenta con varios jugadores contagiados por Covid y que pondrá, seguramente, una alineación con muchos suplentes para recibir al Tate, teniendo en cuenta que el martes volverá a jugar por la Copa Libertadores, recibiendo en su estadio la visita de Palmeiras de Brasil.