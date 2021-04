Noel Clarke fue acusado de abuso sexual por 20 mujeres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor británico fue suspendido por la Academia cinematográfica tras recibir denuncias por acoso y abuso sexual por parte de 20 mujeres que trabajaron con él entre 2004 y 2019.

El actor británico Noel Clarke, conocido por su participación en la serie "Doctor Who" y en la segunda entrega de la nueva franquicia de películas de "Star Trek", fue suspendido por la Academia cinematográfica de ese país luego de recibir denuncias por acoso y abuso sexual por parte de 20 mujeres que trabajaron con él entre 2004 y 2019.

Lo acusaron de acoso sexual, toqueteos, comentarios sexualmente inapropiados en el set, o compartir vídeos sexuales explícitos sin consentimiento, entre otros.

Según informó la agencia AFP, por ese motivo, la organización que anualmente entrega los premios Bafta explicó en un comunicado difundido durante las últimas horas que decidió dar de baja su membresía por tiempo indeterminado y retirarle el galardón que recibió en la última edición de los lauros por su contribución a la industria.

Bafta afirmó que, tras anunciar el galardón para Clarke, recibieron “correos anónimos” y otras denuncias “a través de intermediarios” sobre los comportamientos del británico, pero que en ese momento “no se aportaron pruebas” y la organización benéfica no tenía obligación de investigar al actor.

Las denuncias se dieron a conocer el jueves a través del diario The Guardian, con el que luego Clarke se contactó para negar las acusaciones, si bien pidió "sinceras disculpas" a quienes se hayan "sentido mal alguna vez" por sus comportamientos.

“En veinte años de carrera, he puesto la inclusión y la diversidad al frente de mi trabajo y nunca he tenido una queja”, explicó Clarke.

Por su parte, la Academia señaló que el caso se manejó "con la mayor seriedad" y explicó que no llevaron a cabo medidas antes ya que las denuncias no habían tomado dimensión pública, y que de haber estado al tanto, no le hubieran entregado el mencionado premio.

Además, el grupo televisivo Sky puso fin con "efecto inmediato" a todas las producciones actuales y futuras en las que estaba involucrado el actor, que en este momento se encontraba trabajando en la cuarta temporada de la serie "Bulletproof".