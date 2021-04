La "Dama Misteriosa": descubren por primera vez una momia egipcia embarazada

Exámenes realizados con un escáner revelaron en el abdomen de la momia lo que parecían ser los huesos de un pie diminuto. El análisis completo confirmó que este pie pertenecía a un feto en el útero de la madre fallecida y momificada. "Por razones desconocidas, el feto no fue extraído del abdomen durante la momificación", explica el arqueólogo Wojciech Ejsmond de la Academia de Ciencias de Polonia. "Por esta razón, la momia es realmente única. Nuestra momia es la única identificada hasta ahora en el mundo con un feto en el útero", afirma el científico citado por Science in Poland.

Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi