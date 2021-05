Johnny Rotten anunció que abandona la música para cuidar a su esposa que tiene alzhéimer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ahora su prioridad es acompañar a su mujer de toda la vida. Igual se hizo tiempo para despotricar contra una futura biopic del legendario grupo.

Johnny Rotten, líder del Sex Pistols, dejó el punk. Lo hizo para poder cuidar a su esposa que tiene alzhéimer. "Soy un cuidador a tiempo completo", dijo el cantante que además dedica parte de su tiempo a brindar información y consejos para las personas que enfrentan la misma situación. Rotten no quiere compasión, quiere tener tiempo para poder apoyar al amor de su vida.

Johnny Rotten, líder del Sex Pistols, dejó el punk. Lo hizo para poder cuidar a su esposa que tiene alzhéimer. “Soy un cuidador a tiempo completo”, dijo el cantante que además dedica parte de su tiempo a brindar información y consejos para las personas que enfrentan la misma situación. Rotten no quiere compasión, quiere tener tiempo para poder apoyar al amor de su vida.

Nora Forster tiene 78 años, junto a Rotten compartieron prácticamente toda la vida. Hace 45 años que están juntos y aunque la historia dice que se casaron en 1979, la pareja jamás confirmó la fecha. Guardan ese secreto para ellos.

“Es un proceso perverso, debilitante y lento pero que estamos pasando juntos”, aseguró el vocalista para describir cómo es la enfermedad. Desde los años 80 viven en los Estados Unidos, lejos de Londres. Pasan sus días en una casa de 1910 -que perteneció a la actriz Mae West- y que ellos describen como “un castillo encantado”.

Por estos días, el ex Sex Pistols se aferra a una sola cosa: ella no lo olvida. “Olvida todo lo demás menos a mí”, dijo en una entrevista con The Sunday Times. “Hay que enfrentarse a ello y dejar de lado la autocompasión. Es algo que puedo decir con orgullo que me inculcaron mis padres desde una edad temprana: ‘no sientas lástima por ti mismo, sigue adelante”, profundizó durante la charla.

“Esta enfermedad es una gran incógnita”, recalcó. Y para concluir su dedicación a Babbie, como él la llama, afirmó: “Estoy muy orgulloso de hacer lo mejor que puedo por ella. Llevamos juntos 45 años: no vamos a cambiar nada. Somos una pareja, nos amamos, nos adoramos”.