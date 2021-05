https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.04.2021 - Última actualización - 23:04

23:00

El senador de General López será acompañado por una mesa con mayoría de mujeres y con representación de todos los sectores internos del partido. Instó a discutir temas como seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones.

Reunión semipresencial Enrico asumió en la Convención y prometió una UCR moderna El senador de General López será acompañado por una mesa con mayoría de mujeres y con representación de todos los sectores internos del partido. Instó a discutir temas como seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones. El senador de General López será acompañado por una mesa con mayoría de mujeres y con representación de todos los sectores internos del partido. Instó a discutir temas como seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones.

Lisandro Enrico, senador por el dpto. General López, fue elegido presidente de la convención provincial de la Unión Cìvica Radical acompañado por una mesa donde están representados todos los sectores internos y con mayoría de mujeres. Tras ser elegido desafió a trabajar sobre consensos internos y más allá de las políticas de alianzas, debatir los temas de mayor actualidad como seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones. “Vamos a construir un radicalismo moderno, que le de herramientas a los dirigentes” afirmó.

La reunión constitutiva de la convención cuyos 60 miembros titulares fueron elegidos en 2019 se realizó con algunos pocos miembros en la sede del comité provincial en esta capital y la mayoría desde sus lugares de residencia. Un video de Raúl Alfonsín y palabras del presidente del comité provincial, Carlos Fascendini, dieron inicio a la reunión que en forma provisoria encabezó José Luis Braidot, convencional por General Obligado.

Enrico será acompado por tres vicepresidentes y tres secretarias surgidas de las diferentes líneas que tiene la UCR santafesina (Radicales Libres, NEO, MAR así como los sectores que encabezan Mario Barletta y José Corral más el Movimiento Nacional de Militancia Radical que encabeza Sebastián Cáceres).

Los vicepresidentes designados son Paula Mascheroni (La Capital), Florencia Lapissonde (La Capital) y Ramiro Dallaglio (La Capital) mientras que las secretarías fueron para Analía Schpeir (Vera), Katia Passarino (General Obligado) y Ana María Cere (Castellanos).

En su discurso de asunción, Enrico trazó los objetivos de la mesa, admitió que uno de los desafíos será definir el marco de alianzas o frentes electorales para las elecciones de este año pero no dudó en señalar que todos los radicales quieren lo mismo para el 2023. “Quizás este año no logremos la síntesis electoral” admitió conociendo los distintos posiciones internos. No obstante dijo que el desafío es elaborar plataformas modernas y de cara a la sociedad. “Debemos construir un radicalismo moderno, claro, que escuche a la sociedad y a la militancia y que ofrezca respuestas”, señaló.

También instó a los convencionales a trabajar en nuevas áreas como seguridad ciudadana, medio ambiente, adicciones, diversidad, género y prometió abrir el partido a los jóvenes a partir de los 16 años. “El radicalismo es un partido plural, humanista” les recordó a los convencionales. Luego Mascheroni destacó la importancia de las mujeres en el radicalismo y Dallaglio llamó a defender la educación pública y las libertades.

Sobre el final, se designaron los integrantes del Tribunal de Conducta que integrarán Maximiliano Pullaro, Elizabeth Beckley, Ariel Raúl Minuet, Agustin Lemos, Patricia Cosgrove, Héctor Nievas y Andréa Zorzon. El revisor de cuentas será José María Telesco.

En el discurso de Enrico hubo un saludo muy especial para Fabián Palo Oliver, el diputado que se está recuperando de un proceso de Covid y que también integra Radicales Libres al igual que el titular de la convención. También hubo deseos de pronta recuperación para el socialista Miguel Lifschitz.