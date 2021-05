https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.05.2021

Música

Murió Ray Reyes, ex integrante de Menudo, a los 51 años

Así lo informó su famiila, que no dio detalles de su fallecimiento.

Ray Reyes, exintegrante del grupo musical Menudo, murió este viernes, según informó su hermano Raúl Reyes en un mensaje publicado a través de su cuenta de Facebook. El artista formaba parte del proyecto Súbete a Mi Moto Tour. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa escrito y firmado por la presidenta de la agencia de relaciones públicas “Grandes Eventos”, Lidda García Acosta, “Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar, notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes, ex Menudo e integrante del proyecto Súbete a Mi Moto Tour. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo”, se lee en el documento oficial. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre su fallecimiento o las causas que lo provocaron, pero el comunicado de “Grandes Eventos” mencionó que “Más adelante, cuando tengamos detalles, les estaremos informando. Agradecemos su respeto y deferencia”. Por su parte, Raúl Reyes, hermano del ex Menudo, compartió una publicación desde su perfil de Facebook en la que envió un mensaje a familiares y amigos para expresar su sentir ante la pérdida. “Queridos Amigos, Familiares y FANS. Con un dolor enorme en mi alma les informo, que mi amado Hermano Ray Reyes Falleció. Les ruego que nos den el espacio para digerir toda esta situación y por favor oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada”. “También les pido que Nunca Olviden su legado, Hoy más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cariño que sientan por su prójimo.. Esto es una enseñanza más del universo!”, se lee en su mensaje. La última publicación en redes sociales hecha por Ray Reyes León la realizó en su perfil de Facebook, la madrugada de este 30 de abril. En ella expresó su miedo por la pandemia de COVID-19 y la posibilidad de contraer la enfermedad a pesar de estar vacunado. “Espeluznante lo que salió en las noticias sobre la nueva mierda del covic..... aun con tu vacuna te vas a enfermar si no te cuidas..... pleaseeeeeeee... por favor mano!!! Cuidateeee con todooo!!!” (Sic), escribió el cantante.