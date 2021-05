https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Nada contagia, pero tenemos el pico de contagios y encima tenemos casi colapsado el sistema de salud. ¿Qué es lo que contagia, entonces?” ironizó la conductora cuando la periodista le remarcó que “es menos del 0,01 % el contagio en las escuelas”.

Televisión Flor Peña discutió con una de sus panelistas por los contagios en las escuelas

Florencia Peña tuvo un cruce con una de sus panelistas mientras hablaban del aumento de restricciones que anunció el presidente Alberto Fernández.

Tras el anuncio de las nuevas restricciones contra el coronavirus, Florencia Peña se mostró a favor de la decisión y lo manifestó en Flor de Equipo (Telefe), el programa que conduce.

En los últimos días lo viene haciendo desde su casa, ya que se encuentra aislada tras contraer covid-19, al igual que sus hijos. “Como mamá que eligió no mandar a sus hijos a la escuela, la contrapartida fue: ‘¿Viste que no se contagiaron covid en la escuela?’. Y no, menos mal, porque mis hijos son asintomáticos y hubieran hecho un desparramo. La maestra de mi hijo más chiquito está con covid”, dijo Florencia.

Y puntualizó: “Yo no quiero que mis hijos no vayan a la escuela, creo que nadie en el mundo no quiere que sus hijos no vayan a la escuela, pero con 560 muertos, me preguntó: ‘¿Qué es lo que pasa?’ Porque volvemos a lo mismo: no es la burbuja de la escuela, es todo lo que pasa alrededor para llegar a la escuela”.

En este punto, la periodista Noelia Antonelli, quien integra el panel del programa, no coincidió con la conductora: “Esto te lo digo como opinión personal, como los chicos no están yendo a la escuela, los padres estamos llevando a los chicos a que sociabilicen con otros chicos, en otros lugares. Entonces, en la escuela es tan fuerte el protocolo que uno empieza a pensar, por supuesto que necesitamos cifras al respecto, pero las cifras lo avalan, uno empieza a pensar qué en las escuelas se contagian menos que afuera”, planteó Antonelli.

“Es menos del 0,01 % el contagio en las escuelas, a eso me refiero. Con los números y hablando de la baja cantidad de contagios, igualmente se siguen tomando estas medidas”, argumentó la periodista, pero fue interrumpida por Pena: “Pero esas cifras no son reales”. Noelia insistió: “¿Cómo no son reales? Los da el Ministerio de Salud”.

“No, no son reales porque no estás contando lo que significa la circulación para llegar a la escuela, no estás contando que muchas madres y padres los lleva en transporte público. Muchos se quedan en la puerta de la escuela, esperando. El 0.01 no está probado en ningún lado”, dijo Florencia. “Entonces, si no está probado, no tenemos esos datos, ¿cómo se puede tomar una medida? Eso es lo que yo no entiendo”, planteó Noelia.

“Todo este último tiempo estuvimos escuchando ‘las escuelas no contagian, el transporte no contagia, los restaurantes al aire libre no contagian’. Nada contagia, pero tenemos el pico de contagios y encima tenemos casi colapsado el sistema de salud. ¿Qué es lo que contagia, entonces?”, quiso saber la conductora.

Después, en cambio, decidió bajar el tono de la conversación: “Yo creo que tanto Noe como yo, que estamos en posiciones distintas, que no tenemos una cuestión ideológica, porque en mi caso se me ha achacado que yo digo esto porque soy peronista, pero yo lo digo como mamá. A mí me da miedo lo que está pasando, me da miedo el colapso. El colapso es real”, dijo Florencia.

Y concluyó: “Me parece que lo que estamos tratando de debatir es cómo cuidarnos, tanto Noe como yo queremos saber cómo lo hacemos mejor. Pero todos estamos en la misma vereda”.