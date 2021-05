https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dr. Roberto Sukerman Santa Fe, su tradición constitucional, los avances y las deudas pendientes

(Dr. Roberto Sukerman, Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos UNR)

La Provincia de Santa Fe siempre ha sido protagonista de la historia Argentina: el primer izamiento de la bandera en 1812; el Combate de San Lorenzo en 1813; la primera Constitución provincial del país con el Estatuto Provisorio de 1819; el Pacto Federal de 1831; y la sanción de la primera Constitución de los argentinos y las argentinas en 1853, son algunos de los hitos que marcan nuestra identidad. Todos ellos fundamentales para la organización política e institucional de la República Argentina.

No conformándonos solo con esto, la Provincia de Santa Fe fue sede de las convenciones constituyentes de 1860, 1866, 1957 -aunque tristemente célebre, realizada por un gobierno dictatorial con la única finalidad de borrar todo rastro del entonces proscripto peronismo- y, finalmente, la reforma de 1994. No por nada es que en la Ciudad de Santa Fe se instituyó la sede oficial de la conmemoración por el Día de la Constitución Nacional a través de la Ley Nº 27.526, una iniciativa legislativa de nuestro actual gobernador Omar Perotti.

Somos una Provincia de fuerte tradición constitucional y hoy, a 168 años de haber finalizado el trabajo que diera lugar al nacimiento formal de la República Argentina al sancionarse su Constitución, vale la pena hacer un repaso de los avances y las deudas que debemos saldar.

Sin dudas el presente y futuro es de los derechos económicos, sociales y culturales que, como bien señala otro santafesino, Horacio Rosatti, vinieron para que el Estado de una respuesta a las necesidades de una existencia digna. Y Santa Fe lo está transitando ese futuro a través de iniciativas de reducción de desigualdades sociales como el Plan Incluir que llega a cada municipio y a cada comuna para realizar obras de infraestructura social. Lo está transitando a través del envío a la Legislatura de las leyes de conectividad con las que se quiere dotar a cada chico y a cada chica de las herramientas digitales que le permitan mejorar su calidad educativa y avanzar, asimismo, en la economía del conocimiento. Lo hace también a través del programa “Santa Fe + Cerca” con el que Estado pone en marcha un dispositivo de integración territorial acercando la administración a los vecinos y vecinas. Lo hace a través de lo que, posiblemente, sea una de las mayores políticas públicas educativas que ha tenido en su historia con el Boleto Educativo Gratuito para alumnos, docentes y asistentes escolares, porque no pueden existir barreras económicas para acceder a la educación. Lo hace formando para el empleo con el Programa “Santa Fe Más” y diversas políticas de capacitación para el trabajo. Lo hace garantizando el acceso de manera ágil y ordenada a todas las vacunas disponibles para combatir la pandemia más grande a la que nos hemos enfrentado en el mundo entero. Lo hace acompañando a todas las familias en el acceso a bienes de consumo básicos reduciendo los costos para sus bolsillos a través de la “Billetera Santa Fe”. Lo hace achicando las brechas económicas, sociales y culturales entre hombres y mujeres con el primer presupuesto con perspectiva de género de su historia, con el Programa “Futuras” para la inserción laboral de las mujeres jóvenes, y con la jerarquización a rango de Ministerio de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Lo hace entregando viviendas, apoyando a los sectores productivos golpeados por la crisis sanitaria, fortaleciendo el sistema de salud con infraestructura y personal. Lo hace, en definitiva, con estas y más políticas públicas que, sin mucho ruido, ofrece muchas nueces. El camino es arduo, es duro, es dificultoso, y aún le falta mucho trecho por recorrer, pero se transita a pasos firmes.

También la Provincia de Santa Fe, y vaya su paradoja, tiene deudas constitucionales que es necesario saldar cuanto antes. Somos una Provincia que, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe adecuar sus normas para garantizar uno de los mayores logros de los Convencionales de 1994: la autonomía municipal. Una provincia de fuerte tradición constitucional que se encuentra en una constante situación de inconstitucionalidad por omisión al no llevar adelante una manda expresa de la Carta Magna.

Saldar esta deuda significa trabajar entendiendo que cada localidad de nuestra provincia tiene una identidad, tiene sus necesidades propias y tiene lo más importante en toda organización estatal que es su pueblo como el principal interesado en las decisiones y también el más idóneo para tomarlas.

Con el Gobernador siempre defendimos las autonomías municipales y no podemos seguir tolerando que existan en la Provincia normas que no posibilitan que cada municipio y cada comuna sea artífice de su propio destino. Cierto es que acá también se avanzó desde que comenzamos a transitar esta gestión de gobierno y no sólo a través del proyecto que remitimos a la Legislatura hace pocos meses extendiendo los mandatos de los Presidentes Comunales, sino también descentralizando los recursos hacia los municipios y comunas, saldando deudas, creando fondos especiales y, sobre todo, financiando las propuestas nacidas de, por y para cada localidad.

En esta gran deuda debemos seguir avanzando y es la voluntad de este Gobierno que ello ocurra. Sabemos que somos una Provincia prohijada de la Constitución, sabemos que trabajamos para reconocer los derechos garantizados a cada santafesino y santafesina, y sabemos que debemos saldar fuertes deudas con los gobiernos locales porque, como ha dicho el Gobernador, no borrará con el codo lo que escribió con la mano cuando fue Intendente, y fundamentalmente porque allí, en lo local, se es donde más fuerte se asienta lo democrático y lo más preciado de cada persona, que es la libertad.