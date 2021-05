https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga San Martín

El parate no alterará el cronograma anual

Juan Dertiano resaltó que el torneo liguista tiene "oxígeno" en caso de que haya más fines de semana sin fútbol y que el parate no modificaría el cronograma para llegar bien a fin de año.

Juan Dertiano confió a El Litoral que la Liga San Martín puede llegar bien a fin de año, más allá de las restricciones. Crédito: Gentileza

Por Francisco Díaz de Azevedo El presidente de la Liga San Martín aguarda novedades sobre la posible extensión de las medidas restrictivas Juan Dertiano resaltó que el torneo liguista tiene "oxígeno" en caso de que haya más fines de semana sin fútbol y que el parate no alteraría el cronograma para llegar bien a fin de año. La Liga Departamental de Fútbol San Martín logró completar 5 fechas de su calendario en Primera y en Inferiores. Con el torneo de Senior, de Futsal y de Fútbol Femenino por iniciar, llegaron las nuevas restricciones que pusieron un paréntesis en la actividad oficial del centro oeste santafesino. En diálogo con este medio, Dertiano dijo: "Por ahora no sabemos nada, desconocemos si se levantan las medidas o no. Es probable que en estas horas tengamos a una charla con el presidente ". Dertiano, que es presidente de la Liga San Martín desde hace tres años y medio, manifestó: "Creo que en el mes de mayo se pueda empezar con todos los torneos que aún no tuvieron su inicio. Ayer, sin ir más lejos, nos llegaron invitaciones para torneos nacionales. Si se controla la ola, en mayo deberíamos empezar". Tenés que leer General se afianza como puntero Desde su despacho en la Liga, emplazado en la ciudad de San Jorge, Dertiano manifestó: "Todavía es apresurado hablar de lo que podría pasar en caso de que todo no vuelva más. Es una charla que tenemos que tener con todos los presidentes que confluyen en la liga. Llegado el caso, evaluaríamos y tomarías una decisión. Es todo muy dinámico, lo de la pandemia es día a día". Torneo con oxígeno El campeonato 2021 fue diseñado pensando en la segunda ola y es por ello, que no se programó el torneo clausura, previendo posibles suspensiones por medidas restrictivas. "El torneo está diagramado con mucho oxígeno. Programamos sólo el apertura y no el clausura. Si se tuviera que estirar se podría hacer tranquilamente. Este año tenemos más oxígeno. No programar el clausura fue una buena decisión. Hay posibilidades de jugar entre semana y eso puede ser factible cuando vuelva el calor. Tenemos que esperar. Veremos si esta medida se estira o no. Como están las cosas quizás se extienda una semana o dos más. Ojalá que no. Esto que opino es muy personal". El titular de la Departamental además quiso destacar: "El trabajo de los clubes fue impresionante. Las medidas que tomaron en las canchas fueron muy puntillosas. Se respetaron los protocolos a rajatabla. Se corrigieron algunos pocos errores y no hubo inconvenientes. El esfuerzo de los clubes fue enorme. Es muy importante el trabajo de los dirigentes del fútbol, porque agudizan el ingenio. Desde afuera parece una cosa, pero desde adentro es muy duro trabajar en esta tarea. Los dirigentes de nuestra liga tienen sentido común y no tengo más que agradecerles".

