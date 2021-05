https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mayor defecto de Colón fue la falta de eficacia en la definición, por eso el 2 a 0 a favor contra Arsenal fue un resultado exiguo ante un tibio rival que llegó a Santa Fe mostrando una profunda inoperancia.

Lo positivo es que hizo lo que tenía que hacer: ganar No jugó un gran partido, pero pudo (y debió) haber goleado El mayor defecto de Colón fue la falta de eficacia en la definición, por eso el 2 a 0 a favor contra Arsenal fue un resultado exiguo ante un tibio rival que llegó a Santa Fe mostrando una profunda inoperancia.

Fue 2 a 0 gracias a los goles de Bruno Bianchi (a los 13 minutos de juego) y de Facundo Farías (a los 46, en la última jugada del primer tiempo); ambos jugadores, junto al muy buen segundo período de Gonzalo Escobar, fueron los futbolistas más destacados de Colón en la victoria sobre Arsenal.

De todos modos (y no es casualidad), no hubo excelentes rendimientos en el equipo rojinegro, a sabiendas de que ganó merecidamente y recalcando que la diferencia en el resultado pudo haber sido mayor. Si no fue así se debió a la falta de eficacia que tuvo en las varias situaciones de gol generadas a lo largo de todo el partido.

Lo paradójico es que al mismo tiempo, no se puede decir que Colón jugó un gran partido. Es verdad que nunca, durante los 95 minutos de juego, la victoria corrió riesgo alguno; es más, ni la valla defendida por Burián se vio comprometida, aun en los pocos momentos en los cuales Arsenal intentó emparejar las acciones, algo que insinuó promediando la primera parte.

Pero lo innegable (y positivo), es que Colón logró lo que buscaba: ganar el partido para clasificar a la segunda fase del campeonato una fecha antes de que termine la etapa clasificatoria. Además, en la última jornada, deberá enfrentar a Unión en el Brigadier López, y lo hará sin la obligación y la necesidad de sumar para meterse entre los ocho mejores.

Eso hace que salga a jugar el clásico sin la presión lógica de ganar o empatar sí o sí para clasificar, aunque se sabe que encarar un choque de esas características de por sí representa un plus, un valor agregado, para salir al campo de juego con el objetivo de superar al adversario sea como sea, aunque muchos piensen que los clásicos "no se pierden".

Volviendo al triunfo sobre Arsenal, hay que agregar un par de cosas más. Una es que si bien no fue un encuentro muy atractivo que digamos, lo que justifica ampliamente el resultado a favor es que cuando el partido tuvo picos de emoción, los mismos fueron generados en los momentos en los cuales Colón fue protagonista.

Esta vez el elenco de Domínguez no recurrió a una genialidad del "Pulga" Rodríguez para ganar. Si bien el tucumano siempre es importante y da muestras de su talento y calidad, contra el conjunto de Sarandí Colón no necesitó de ellas para resultar vencedor.

Quizás ahí estuvo una de las claves por las cuales la diferencia en el marcador no fue mayor. Faltó el gol del "Pulga", algo que buscó con ansias hasta el último minuto, cuando "se le salió la cadena" y protestó airadamente un corner después de un remate suyo que se fue apenas desviado, y como consecuencia de ello Néstor Pitana le mostró la tarjeta amarilla.

Y otra de las cosas que claramente se pudo observar, es que cuando Arsenal intentó "apretar" el acelerador, promediando el primer tiempo, lo hizo porque Colón bajó una marcha, como sabiendo que su rival, aun manejando la pelota un poco más, no lograría lastimar profundamente. De hecho, Burián no trabajó recién hasta casi el final del partido, cuando fue probado a través de un par de remates de media distancia.

Lo dijo el propio Eduardo Domínguez tras la victoria en conferencia de prensa, cuando palabras más, palabras menos, manifestó: "No buscamos ser protagonistas durante todo el partido, lo que intentamos es ser un equipo equilibrado".

Eso fue ni más ni menos lo que sucedió la noche del viernes en el Centenario, claro que hacerlo contra Arsenal seguramente no es lo mismo que intentarlo ante rivales de más calibre. Tratar de "descansar" y manejar el partido cediéndole terreno y posesión de balón a un adversario como el equipo del "Huevo" Rondina no es lo mismo que hacerlo frente al River del "Muñeco" Gallardo.

Más aun, no creo que proponga esa variante táctica en medio del clásico contra Unión el fin de semana venidero. Y es muy difícil que la repita en los encuentros siguientes, cuando se sabe que el que pierde se queda afuera y no hay tiempo de revancha ni especulaciones.

Hubo también otras cosas que dejaron un saldo positivo. Una se produjo después de algo negativo. En el entrenamiento matutino del mismo viernes (liviano y para "refrescar" conceptos), se lesionó el experimentado zaguero Paolo Goltz. Durante el día le hicieron los estudios y se comprobó que sufrió un desgarro en el recto de su pierna derecha.

En su reemplazo jugó Facundo Garcés, que venía jugando pero que contra Arsenal no lo iba a hacer para darle lugar a Bruno Bianchi. Y fue justamente Bianchi quien a los 13 minutos de juego abrió el camino del triunfo con un gran cabezazo, tras un excelente tiro de esquina enviado por el "Pulga" Rodríguez, pero además se mostró firme y sólido.

Otro de los ítems para destacar fue que cuando el equipo se dedicó a "descansar", lo hizo lejos de la última línea. Es verdad y lo repito, quizás Arsenal no sea la medida justa, pero entre los que recorren las bandas (Eric Meza por derecha y Gonzalo Escobar por izquierda) y los que juegan por adentro (Rodrigo Aliendro y Federico Lértora), más el desdoblamiento de Alexis Castro, lograron que el equipo se mantenga compacto y casi sin fisuras.

Tal vez la deficiencia más notoria fue la falta de contundencia. Hubo varios que estuvieron cerca de aumentar las cifras (Rodríguez, Castro, Escobar, Morelo) pero por falla en la definición o por alguna buena intervención del arquero Navarro no terminaron en gol. Colón pudo haber goleado, pero quizás hubiera sido contraproducente, porque sinceramente no jugó un gran partido...

¿Cómo se define la Copa de la Liga Profesional?

Los cruces de cuartos de final, que comenzarán en un par de semanas (falta jugarse la 13ra. y última fecha), se definirán de la siguiente manera:

El primero de cada zona se enfrentará al cuarto de la otra zona, y los segundos se enfrentarán ante los terceros, también invirtiendo las zonas.

Los choques de cuartos de final serán a un partido único y se jugará en la cancha del equipo que haya terminado mejor colocado en la tabla de posiciones en la fase de grupos. En caso de empate tras los 90 minutos se ejecutarán tiros desde el punto penal.

Las llaves de las semifinales ya están establecidas en el reglamento y se definieron de la siguiente manera:

El ganador del partido entre el primero de la zona 1 y el cuarto de la zona 2 se medirá con el segundo de la zona 1 o el tercero de la zona 2; en tanto, por el otro lado, el vencedor del primero de la zona 2 y el cuarto de la zona 1 enfrentará al segundo de la zona 2 o el tercero de la zona 1.

Las semifinales también serán a un único encuentro, y también habrá tiros desde los 12 pasos en caso de igualdad en los 90 minutos; la diferencia está dada en que el escenario a jugarse dichos enfrentamientos será neutral, definidos por la Liga Profesional.

La final de la Copa Liga Profesional de Fútbol 2021 se disputará el domingo 30 de mayo, fecha en la que se conocerá al campeón de la Copa de la LPF y la definición será a un partido único. El estadio aun no está confirmado, algo que o hará la organización del campeonato.