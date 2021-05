Falleció Olympia Dukakis

Dukakis, prima del fallido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 1988, Michael Dukakis, falleció en su casa de Nueva York el sábado por la mañana después de meses de problemas de salud, dijo su agente, Allison Levy. Su hija, Christina Zorich, estaba a su lado.

Nacida en Massachusetts, hija de inmigrantes griegos, Dukakis trabajó durante décadas como actor de teatro, televisión y cine antes de saltar a la fama a los 56 años interpretando a la madre del personaje de Cher en "Moonstruck". Dukakis se basó en eso con papeles en películas como "Look Who's Talking" (1989) y sus secuelas con John Travolta y Kirstie Alley, "Steel Magnolias" (1989) con Shirley MacLaine, Sally Field y Julia Roberts, "Mighty Aphrodite" del director Woody Allen. "(1995) y" Mr. Holland's Opus "(1995) con Richard Dreyfuss.

Dukakis, una maestra del humor inexpresivo, también fue nominada a los premios Emmy por papeles televisivos en 1991, 1998 y 1999. También cofundó el Whole Theatre en el suburbio de Montclair, Nueva Jersey, en la ciudad de Nueva York, en la década de 1970, después de que ella y su esposo, el también actor Louis Zorich, se mudaran allí. Pero, para muchos, su interpretación más imborrable se produjo en "Moonstruck" del director Norman Jewison como Rose Castorini, una mujer de Brooklyn con un marido fontanero infiel (Vincent Gardenia) y una contadora viuda, Loretta (Cher), que tiene una aventura con ella hermano aficionado a la ópera de su prometido (Nicolas Cage).

Su broma con Cher fue uno de los aspectos más destacados de la película, incluida una escena en la que Dukakis regañó a su hija durante una disección en la cocina de su vida amorosa. "Tu vida se está yendo por el baño", dijo Dukakis con su voz ronca. En otro momento, le dice a Cher que es bueno que no ama a su prometido. "Cuando los amas, te vuelven loco porque saben que pueden".

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz