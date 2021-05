Apareció "Bartolito" en la Granja de Zenón: ¡Unión vive!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 02.05.2021 - Última actualización - 16:15

14:25

En el final del juego, un pie a pie que ganó Insaurralde terminó en la voleo de Zenón a la red. Ahora, antes del clásico, Unión quedó cuarto y tiene vida en la zona de la muerte. Puede pasar de todo en la última fecha: ¡hasta un doble clásico en Santa Fe!.

Unión tiene vida en la zona de la muerte. Sin dudas, la zona 2 de la Copa de la Liga es un verdadero despelote y la última fecha, con clásico de Santa Fe en el combo, supone final abierto en todo sentido. Porque hasta el mismo Atlético Tucumán, que dio el gran batacazo en Avellaneda, tiene chances. La verdad, en una semana, puede pasar de todo.

Y en ese final, donde el cero no se rompía, apareció Zenón para armar la gran fiesta en la granja tatengue de Casasol. Fue Bartolo, Bartolito, Bartolazo...desborde de Insaurralde, centro con veneno y la mejor vacuna de la Argentina con un correntino. Porque si el Tate entra en guerra..."Corrientes le va a ayudar".

Ganó Unión...perdió Independiente. El Tate, hoy, cuarto en su zona. Se viene un clásico...¿habrá doble "derby" en Santa Fe?. Sería algo histórico, en un escenario pandémico. Es más fácil acertar el Quini 6 que saber cómo termina la zona 2 de la Copa de la Liga.

En el arranque, el apuro de Unión, el paso arrasador del Covid-19 con contagios a granel en el equipo de moda en Argentina que es Defensa (Sudamericana y Recopa en sus vitrinas) y la poca paciencia de Germán Delfino como juez sustituto en pandemia: a los 25 segundos sacó una amarilla que todo el banco tatengue pidió roja: planchazo de Ortiz al "Mugre". Esas fueron las postales del inicio en Florencio Varela.

Claro que antes que el Tate calentara motores y se fuera cerca de Unsain, hubo en ese primer tiempo un jugada determinante y fue a los 12 minutos: un pelotazo volado al área local del muy activo Borgnino encontró la mano de Nicolás Tripicchio (14). "El jugador pone la mano en posición de bloqueo, no le pega antes en la pierna y hace carambola. Amplía la mano y ocupa el espacio. Es penal", confió un ex juez de Primera desde el living de su casa y ante la consulta de El Litoral. Delfino, al lado y muy bien ubicado, abrió los brazos para dejar seguir.

De a poco, con esos volantazos que pegó el entrenador en el once titular (Borgnino y Blasi adentro), lo fue trabajando el Tate. Sin ir a la carga Barracas, pero empujando. No pudo meter mano de nocaut, pero lo ganó en las tarjetas: 1) Pifió Borgnino de frente, le quedó a Cañete y el "1" tapado voló para evitar el gol; 2) En el tiro de esquina de esa misma acción, se lo perdió solito "Juanchón" García de cabeza; 3) No hubo auto-gol de Breitenbruch de milagro luego de una pelota envenenada de Borgnino. Del otro lado, en esos primeros 45 minutos, Moyano fue un espectador más de TNT Sports.

El entrenador, que tal como había anunciado El Litoral "había quedado conforme post Independiente con Portillo adentro y Corvalán atrás", no le dio forma a la vuelta de Galván en la cueva. Intentó abrir la cancha con Blasi de un lado y Peñailillo del otro. Pero, sin dudas, lo mejor fue la movilidad de Borgnino suelto y se "ir a todas" de García.

En la zona de los vestuarios, Unión recibía buenas noticias: antes de salir a jugar, la derrota de Lanús con Boca; antes de salir al complemento, el gol de los tucumanos contra Independiente en Avellaneda. Se le daba todo al equipo del "Vasco" para abrir la puerta del Z4, donde ya están cortados y clasificados Vélez (28) y Boca (22). Faltaba que Unión lo ayudara a Unión en esos segundos 45 minutos que quedaban pendientes.

Pasa que esa derrota del equipo de Falcioni sin Falcioni también le abría la puerta al "Halcón". Entonces, a pesar que el martes se le viene el respetable Palmeiras de Brasil por la Copa y con tantas bajas por contagios de Covid, el DT local se la jugó: dos titulares adentro como Frías y la "Panterita" Walter Bou (otro ex Unión en Defensa); afuera Lencina y Ortiz.

No cambió demasiado el inicio, aunque sí mayor atención en Portillo y Calderón para los pelotazos a un Bou que fiel a su estilo las corría a todas. El cero no se rompía y las urgencias quedaban en claro con los cambios de un banco y del otro: a los 18, Insaurralde y Zenón adentro; a los 20, el cambio cantado de Vera por Blasi para buscar más cambio de ritmo que presencia física. Nada para anotar entre esos dos cambios y las dos modificaciones finales que llegaron a los 34 minutos: Andereggen por "Picotón" y Comas por Cañete. Si bien el entrenador no quería "noticias de celulares", todos sabían que Independiente no ganaba y la zona de la muerte le daba vida a todos. Incluso a equipos impensados.

Hasta que el partido se rompió a los 39 cuando Insaurralde inventó un pie a pie, se fue hasta el fondo, sacó el centro-atrás y Zenón acertó hoy una de las tantas que se le negaron en todo la Copa. "Sólo le falta el gol a este chico, casi todo lo hace bien", dijo alguna vez Martín Zuccarelli de este correntino.

El pitazo de Delfino desató la alegría. Los resultados ajenos (perdió Lanús primero y perdió Independiente después) y el "Bartolito/Bartolazo" propio lo dejan con vida a Unión en la zona de la muerte. La granja de Zenón se mudó a Casasol y el Tate sonríe en este domingo. Por ahora, no hay DNU ni restricciones que le impidan soñar al United de Santa Fe. Muchos más habiendo descubierto la vacuna del gol más gritado de los últimos meses.

Chaco y Ema

Sin dudas, las dos referencias "cruzadas" que buscó la transmisión oficial de la televisión pasaron por el "Chaco" Nelson Acevedo y el conocido "Negro" Emma Brítez. En el caso del "5", ascendió y ganó la Copa Sudamericana ante Lanús en el Kempes. En cuanto al lateral, fanático hincha del Tate, jugó 116 partidos con la rojiblanca a bastones y marcó 3 goles.