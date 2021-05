"Unión va a jugar a la misma hora que todos sus rivales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes será un día clave para resolver cómo se juega la última fecha, fundamentalmente en la zona de la muerte donde está Unión. El reglamento marca una cosa: todos a la vez. Pero las restricciones de AMBA "chocan" con las de la provincia de Santa Fe. Se viene otro tironeo Gobierno de Santa Fe-AFA, sin dudas.

Este lunes será un día clave para resolver cómo se juega la última fecha, fundamentalmente en la zona de la muerte donde está Unión. El reglamento marca una cosa: todos a la vez. Pero las restricciones de AMBA "chocan" con las de la provincia de Santa Fe. Se viene otro tironeo Gobierno de Santa Fe-AFA, sin dudas.

La mesa "chica" que aconseja al Gobernador Omar Perotti había sido muy claro con su recomendación sanitaria antes de este Central-Newell's: "Si gana uno de los dos y hay festejos masivos, los costos de contagios serán incalculables". Y al toque, dieron un ejemplo: "No podemos jugar a las seis de la tarde con 50.000 personas dando vueltas entre La Florida y el Monumento a la Bandera. Sería un caos".

El propio Gobernador, con el futbolero Ministro Lagna (fue ex jugador de Central) y los hermanos Lluma en la logística de seguridad, se plantó de mano. De excelente relación con "Chiqui" Tapia, el "Gringo" de Raafela que es hincha fanático de Racing, no se anduvo con chiquitas. Jugó el "as" de espadas de una: entre otros temas le pidió un pase-gol al propio presidente Alberto Fernández. Como AFA estaba cerrado en ponerlo a las 18.40 al derby rosarino, el presi hincha del "Bicho Colorado" de La Paternal usó a Matías Lammens, Ministro de Deportes: "Hay que arreglar el clásico de Rosario". El ex uno-dos con Tinelli ganó a medias: Lammens cambió el horario, no pudo con los intereses de la TV (no aflojaron el tema abono y se negaron a "liberarlo" al partido). Pero Perotti y la Provincia salieron ganando: se jugó de noche, sin circulación de gente en Rosario.

Ahora, el criterio de seguridad es el mismo: jugar Colón-Unión el domingo que viene a las 21. Pasa que la exigencia del Gobierno de Santa Fe chocará con el criterio de igualdad deportiva: "No importa las pantallas, en la última fecha los que lleguen con chances deberán jugar todos a la misma hora". Entonces, como en la zona de la muerte tienen chances equipos del AMBA (Independiente, Lanús e incluso Huracán/Gimnasia acorde a sus resultados) y Unión de la provincia de Santa Fe, empieza la nueva pulseada. En la última fecha deben jugar: Colón-Unión; Independiente-Huracán; Lanús-Talleres; Atlético Tucumán-Defensa y hasta Gimnasia-Vélez si el "Lobo" gana o empata mañana. Así las cosas:

1) En el AMBA se puede jugar sólo como tope de inicio a las 18

2) En Santa Fe se puede jugar como hoy en Rosario hasta las 21 con excepción del Gobierno local a deportes profesionales

¿Cuál es el peor escenario posible para Colón-Unión?: que la Provincia se "plante" con las 21 para que no haya circulación (ídem de esta noche en Rosario), la AFA programe todos los cruces de la zona 2 a las 18 en el AMBA y el derby de Santa Fe deba salir del ámbito de la provincia invencible. Si bien no hay público en las gradas, uno imagina a Colón poniendo "el grito en el cielo" como lo hizo la dirigencia de Rosario Central cuando amenazaron con armar el clásico rosarino en la cancha de Arsenal de Sarandí. Hoy, si no se descubre un punto de encuentro en común, suena tan absurdo como real. Eso sí, esta vez no serviría Rosario como en 1981 cuando fue la única vez que el derby santafesino no se jugó en la ciudad de Garay.