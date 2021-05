Será en Piamontés o en "Castellano": viene a Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tiene 19 años, Unión lo venía siguiendo y Talleres también se metió en el medio con una oferta superadora pero el pibe quiere jugar con la rojiblanca. Brasca negocia con Adrian Zenklusen la compra del 75 por ciento de la ficha.

"Se está muy cerca de arreglar y que falta cada vez menos para que las partes de Ben Hur y Unión se pongan de acuerdo para que finalmente pueda ser jugador de Unión", contó hace pocas horas al sitio www.paloygol.com.ar el mismo Joaquín Castellano, un futbolista de 19 años que está anclado en Casasol a la espera del acuerdo final. Como se sabe, no hay ventanas y deberá esperar el próximo mercado para cumplir su sueño: ponerse la rojiblanca a bastones.

El pase, claro está, genera un gran revuelo en Rafaela: además de Unión, "La Crema" (Atlético) y Talleres de Córdoba lo marcaron en el famoso radar de búsqueda. Pero, además, de lo deportivo, el impacto es político y social: todos lo conocen a Joaquín porque es el hijo del Intendente en "La Perla del Oeste": Luis A. Castellano.

Hace dos temporadas, con ojeadores como Martín Zuccarelli (ex manager) y Marcelo Aranda (buscador de talentos del Tate), Unión empezó a seguir a Castellano como a tantos otros. Ejemplo: el padre de Messi, ante la negativa de Newell's, recomendó a un conocido tatengue que "miraran" a Kevin Zenón; con el misionero Portillo pasó algo similar.

Así las cosas, llegó el momento de ficharlo, aún con desprolijidades y malos entendidos. Porque los representantes, que siempre buscan su negocio, deslizaron que "lo llevamos libre" a Unión. Si bien es real que viene de jugar con Ben Hur de Rafaela una categoría amateur sin registración profesional (Torneo Regional Federal Amateur) y es un terreno "discutible", hay algo superador a los papeles: el Intendente de la ciudad no iba a permitir que su hijo "se vaya de Ben Hur en medio de un conflicto". Además, como dice el mismo Adrián Zenklusen, presidente de Ben Hur: "Luis siempre ayudó a todos los clubes en Rafaela y a Joaquín lo trae al club desde los 5 años".

"Mi futuro cercano es arreglar el pase y jugar mis primeros partidos con la camiseta de Unión que tanto se está haciendo esperar. Me gusta mucho el club, encontré muy buena calidad humana en mis compañeros que siempre me ayudaron y me bancaron, siempre con muy buena onda. También de parte del Cuerpo Técnico; desde el DT hasta el profe de arqueros, siempre me ayudaron e intentaron que pueda mejorar en ciertos aspectos", cuenta este jugador que según confió el "Cabezón" Carlos Alberto Trullet (fue su último DT) a El Litoral es "un habilidoso con sacrificio, tiene todo para jugar en Primera".

En las últimas horas, el vicepresidente tatengue Fabián Brasca avanzó muchísimo un acuerdo con Ben Hur de Rafaela y con el aval de la propia familia de Joaquín. "Sólo falta materializarlo, está todo hablado, no queda nada por aclarar", confió Adrián Zenklusen a este diario. El acuerdo es el siguiente:

1) Unión adquiere el 75 por ciento de la ficha de Joaquín Castellano

2) Ben Hur de Rafaela retiene el 25 por ciento del pase

3) Unión entrega un dinero esta semana y el resto en junio de 2022

4) En el convenio, se transparentan además las cesiones de dos chicos de Ben Hur que están en Unión (uno de ellos, Tomás Seguro, delantero de la Liga y reserva)

5) Se establece, a futuro, un convenio-marco entre los dos clubes

Si bien es imposible hoy acceder a los entrenamientos, se dice que en Casasol el chico pasó en los últimos 15 días de entrenar con el grupo de "Tato" Mosset (reserva AFA) a ser "subido" por el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal. El dato es que, al no estar registrado, no puede jugar en reserva.

Una vez que se termine lo administrativo (será esta semana que empieza), Unión le dará forma a su primera cara nueva en el post Copa América: en Piamonté o en "Castellano", la joyita de Ben Hur de Rafaela será de Unión.

"Acá estoy enfocado en Unión y entrenando al máximo, para cuando toque la posibilidad estar diez puntos. Con el Vasco no charlé cara a cara nunca, pero las veces que fui a entrenar con Primera, por ahí no pasó de una que otra indicación, pero nada más que eso" Joaquín Castellano Fichaje de Ben Hur a Unión