El equipo de Eduardo Domínguez es, hoy, líder con 24 y una diferencia positiva de 13. El único que lo puede sacar del "1" es Estudiantes. Pero, aún perdiendo el clásico de local, se asegura virtualmente el "2" y jugará de local en cuartos de final.

Tendría que perder por goleada o sus rivales golear ¡10 a 0! No depende del clásico con Unión: Colón es local en cuartos

La derrota de River Plate a manos de Banfield le puso más emoción a la previa del clásico pandémico del fin de semana que viene en el Cementerio de los Elefantes. Es que, si bien no está matemáticamente asegurado, salvo una catástrofe de goleadas propias y ajenas (que a Colón lo goleen y que San Lorenzo golee), nadie le quitará a Colón la ventaja de localía en el cruce de cuartos de final.

Es que el equipo de Eduardo Domínguez tiene 24 puntos y más 13; lo sigue San Lorenzo con 21 puntos y más 2; luego, con un partido menos Estudiantes de La Plata con 19 unidades y más 6 (juega este lunes a las 18 con Platense).

En consecuencia, San Lorenzo (21) o Racing ganando en Santiago (llegaría a 21), dependerían de que Colón pierda con Unión para poder alcanzarlo. Eso sí, no deben empatar porque juegan entre sí.

Allí, Colón perdiendo el derby y ganando cualquiera de los dos con 21 (San Lorenzo ya los tiene; Racing debe sumar), quedarían dos equipos con 24. Conclusión: define la diferencia de gol.

Hoy, Colón tiene más 13; San Lorenzo más 2; Racing más 1. Es decir, hay ¡diez goles de diferencia a favor de los sabaleros!.

Por lo tanto, si bien no es matemático, Colón se asegura el uno o el dos de la zona, con cualquier resultado en la última fecha. En definitiva, ser "1" o "2" da lo mismo: jugará de local el cruce de cuartos de final. Esa condición no se pondrá en juego en el clásico contra Unión el fin de semana que viene. Ahora, con el antecedente de lo que pasó con Lavallén antes de la Final de la Sudamericana en Paraguay, ¿pondrá todo Colón para intentar que Unión no clasifique o cuidará titulares pensando en que se aseguró hoy jugar de local los cuartos de final?. Semana caliente en Santa Fe, ideal para los debates futboleros en la ciudad de Garay.