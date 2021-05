Colón es uno de los jueces para la clasificación de Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lértora tiene cuatro amarillas y está en capilla, mientras que hay jugadores que necesitan fútbol y podrían aparecer como titulares. Hay posibilidades de cambios para jugar el clásico del fin de semana.

Colón es uno de los equipos más goleadores del campeonato, tiene al Pulga Rodríguez (uno de los máximos artilleros) y tiene la clasificación asegurada para los cuartos de final. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿qué va a poner Domínguez en el clásico?, ¿reservará jugadores?, ¿arriesgará a Lértora, que tiene cuatro amarillas? Preguntas que todo el mundo de Colón se hará a partir de ahora.

¿Qué es más importante para Colón?, ¿el clásico del fin de semana que viene o llegar bien y entero a la fase decisiva?, ¿se puede priorizar un partido, por más importante que sea, arriesgando algún jugador (o algunos) que sean clave para lo que se viene?. Por empezar, lo de Lértora es para pensarlo porque las amarillas no se redimen y el volante llega con cuatro. Además, hay que pensar que luego del clásico quedarán apenas dos partidos para volver a jugar otra final.

Paolo Goltz está totalmente descartado, pero ya se dio el regreso de Morelo y Ferreira (ambos entraron el viernes ante Arsenal), mientras que Leguizamón comenzará esta semana a entrenar con toda normalidad, luego del esguince de rodilla que lo ha marginado desde hace varias fechas.

Se sabe lo sensible que es, para todos, un clásico. Además, Colón pasa a ser juez de la clasificación de Unión y no es un detalle menor. El hincha sabalero no sólo quiere ganar el partido por la importancia de ganar el clásico en sí mismo, sino porque lo dejaría a Unión afuera (siempre que alguno de los que pelean con Unión logre sumar). Pero Domínguez piensa en su equipo y sabe perfectamente que el objetivo va más allá porque la primera parte del imaginario viaje ya está cumplida: la clasificación a cuartos de final.

Hay jugadores que vienen necesitando de minutos en cancha y podría ser un aspecto a evaluar por parte del técnico. Por ejemplo, Mura, Morelo, Ferreira, Góez y hasta Piovi (que estuvo en el banco, ya recuperado de la lesión), son algunos jugadores que tranquilamente podrían estar en la formación o por lo menos en la consideración del técnico si es que decide preservar algunos jugadores.

Habrá que ver también cuál es la "especulación" -si es que verdaderamente existe- en cuanto al puesto final a ocupar. Colón ha sido puntero del grupo desde que se inició el campeonato. La pregunta es: ¿querrá relegar ese lugar?. La realidad es que como está planteada la situación, si Colón es primero, jugará contra el cuarto del otro grupo, con lo que hay chances de que vuelva a jugarse el clásico pero ya en la etapa decisiva.

No queda otra que esperar el desenlace de la semana. Domínguez es un técnico que no permitirá relajamiento, es cierto. Si algo ha distinguido a este equipo, es que jugando bien, relativamente bien o no tan bien, siempre ha dado una imagen de entrega que es muy difícil de criticar. De todos modos, la disyuntiva se plantea. No es lo mismo la exigencia o la obligación que tiene el partido para Colón, que la que tiene para Unión. Veremos.