Línea directa y llegan cartas

Residuos secos sin recolección

ALDO E. DUCRANO C.

"En el vecindario comprendido entre Salvador del Carril y Pedro Ferré, de Gral. Paz a Güemes, fuimos informados por la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, que, los miércoles entre las 7 hs. y las 9:30 de la mañana, se realizaría la recolección de residuos secos. El 21 de abril pasado, por reclamo N° 20241, informé que hacía tres semanas que los responsables de realizar dicha recolección, no la hacían. Ya han pasado cuatro semanas que no recogen los residuos secos. Por la noche, quienes retiran residuos húmedos, sin obligación de hacerlo, por cortesía y pedido, llevan estos residuos secos. Pero, en el mientras tanto, estuvieron todo el día están sin retirar, sufriendo las roturas de bolsas y desparramos".

****

Imposible conseguir turno

LUCILA FOSCO

"Desde enero intento conseguir un turno para renovar carnet de conductor. La Municipalidad debería organizar mejor el otorgamiento de turnos. Para el que no intentó realizar este trámite le cuento: hoy hay sólo un día al mes en el que se abre la posibilidad de sacar turno. Obviamente se agotan en una hora. Tuve un turno... allá por el 4 de enero... Pero justo ese día ¡la oficina de la costa estaba cerrada por Covid! Obviamente que esta situación se entiende en este contexto, pero lo que no se comprende es que den un teléfono para comunicarse y reprogramar el turno, y que cuando -después de días de llamar- uno consigue que le contesten, un operador (en persona) te indica que vuelvas a entrar a la página para sacar turno, ¡lo que suena a burla total! En fin... como todo... desde ese día intento sacar turno nuevamente por la página y el asistente en línea dice que sólo los días 20 se pueden conseguir turnos... y en horas se agotan. Por favor... es hora de organizarse... ¿no?".

****

Menosprecio por lo nacional

DANIEL PINO

"Tal vez no agrade lo que voy a decir, pero ni Macri, ni Cristina, ni Kirchner, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Perón, ni Illia, ni Frondizi, quisieron hacer daño a nuestro país. Creo que lo que le sucede a la Argentina, no todo es por designio de su política interior. Hay mucha influencia exterior que atraviesa nuestra política. La condiciona. La manipula. Incluso la maneja. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió y se repartió. Su influencia extrema tomó asidero en aquellas sociedades latinoamericanas, que queriendo llegar a ser como esos países europeos, con ese glamour inalcanzable, lo único que fomentaban era el menosprecio y el rechazo a todo lo que era nacional. Pero todo eso era el resultado de la introducción subliminal de amar lo extranjero más que lo nacional. En eso los medios hegemónicos tuvieron mucho que ver. En definitiva, Argentina se ha estancado. Y hoy dudo de que solamente sea por cuestiones internas. Tal vez hay mucho interés externo de no permitir que la Argentina progrese".

****

Alerta por maniobras delictivas

LEONARDO

"Quiero hacer la siguiente advertencia: en zona sur, dos tipos con un utilitario (teóricamente) de Litoral Gas le cortaron el servicio a una familia y lo precintaron. Le dejaron una nota en un papel con membrete de Litoral Gas diciendo que habían recibido una denuncia de que tenían una pérdida y figuraba un número de teléfono. El dueño de casa se fue a Litoral Gas a preguntar qué tenía que hacer. Y le contestaron que no habían sido ellos los que le habían cortado el gas. Que habían tenido varios reclamos de ese tipo. Que eran choros y que cuando uno llama al teléfono que figura en el papel te dicen que te mandan un inspector y es ahí cuando van a tu casa y te roban. Por favor, estemos alertas ante este tipo de maniobras".

****

Oración por los enfermos

TERESA

"Quería decir que debemos hacer continuas cadenas de oración, por todo lo que nos está tocando vivir. Sacerdotes, con los parientes de los enfermos; amistades, la sociedad toda, de toda religión. Tenemos que elevar nuestro ruego al Señor Jesucristo, para que su mano poderosa se extienda por todo el mundo, trayendo sanidad a todo enfermo de Covid y que su poder se imponga a este terrible virus y seamos libres de esta plaga-pandemia".

****

Origen de las vacunas

ANTIGUO LECTOR

"Tengo 81 años, me vacuné en la Esquina Encendida hace más de 2 meses, con la vacuna rusa. Quisiera saber por medio de algún médico, si la segunda dosis que me tienen que colocar debe ser la rusa o puede ser otra, como por ejemplo la china".

****

Falta de luz y delincuencia

VECINA DEL BARRIO SUR

"La plaza 2 de Abril está sin luz, con solo 2 farolas desde hace días. Esto es en San Martín y Moreno. Otra cosa: hay un domo en la esquina y... cri cri cri, ¿nadie ve las cámaras? Hay unos delincuentes, que se hace pasar por trapitos, instalados en la zona, que preocupan al barrio, y molestan desde hace muchos meses. Duermen, ensucian, etc. Gracias por el espacio".