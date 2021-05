Dejaron de subir los contagios, pero buscan bajar la cantidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que ésto se logró con las últimas medidas, que ahora se verán reforzadas, pero que el sistema sanitario sigue tensionado. En la mira, la actividad y concentración de personas en los espacios públicos y paseos.

La provincia de Santa Fe decidió prorrogar en prácticamente todo el territorio las restricciones que estaban vigentes desde el 23 de abril, y las profundizó en dos aspectos: el horario de la restricción vehicular, que a partir de ahora será desde las 20 y no desde las 21; y el horario para el funcionamiento de los locales gastronómicos. Desde esta semana, los bares y restaurantes podrán recibir clientes hasta las 22 y deberán cerrar sus puertas a las 23, es decir, una hora antes de lo que lo venían haciendo.

Las medidas son un poco más severas en los departamentos de Rosario y San Lorenzo, declaradas por el gobierno nacional en "alerta epidemiológica". Allí, el Poder Ejecutivo resolvió suspender por una semana la presencialidad en las escuelas, aunque los docentes están obligados a concurrir a los establecimientos desde donde se procurará mantener de manera virtual el vínculo con los alumnos. Se mantendrán las aulas abiertas para las escuelas especiales y para niños y niñas con capacidades diferentes. Asimismo, se dispuso que la circulación y atención de comercios, incluso la gastronomía, se restrinja y cierren a partir de las 19.

Amesetamiento

Según explicó en conferencia de prensa el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, "las restricciones vigentes permitieron un amesetamiento pero alto de los casos, y eso sigue tensionando el sistema sanitario que se mantiene con un nivel de ocupación de camas del 90% promedio", planteó. El funcionario recordó que las medidas en Rosario y San Lorenzo regirán hasta el 7 de mayo, en tanto que en el resto de la provincia, continuarán hasta el 21. Y advirtió que la suspensión de clases implicó un pedido de revisión de la provincia al Jefe de Gabinete de Nación. "Se está planteando allí la posibilidad de revisar la condición de 'alarma' con la que han sido considerados estos departamentos, por ejemplo, logrando una mayor disponibilidad de camas críticas. Pero mientras tanto, se mantendrán las medidas anunciadas que son más estrictas", comentó.

Fines de semana

Consultado por El Litoral acerca de por qué no se tomaron medidas asociadas a las actividades de los fines de semana, aun cuando ésa había sido una recomendación del Comité de Expertos, Pusineri dijo que una vez más, intentarán apelar a la conciencia social.

"Los expertos vienen señalando algo que tiene que ver con el uso de los espacios públicos. Es una recomendación que está siendo tenida muy en cuenta y está en evaluación. Durante el fin de semana en el espacio público, a pesar de toda la comunicación que hubo, siguen existiendo juntadas, gente sin barbijo, mateadas, pi-nic… Todo eso está fuertemente desalentado por los especialistas. Nosotros por ahora, por ahora – insistió-, vamos a hacer una nueva apelación a la ciudadanía. Porque estas medidas funcionan con el control del estado pero también con lo que hagamos como comunidad. Y digo 'por ahora' porque en realidad hay una recomendación que tiene que ver con cerrar los espacios públicos directamente. Por ahora se mantienen, hacemos esta apelación y esperamos que esta situación mejore", planteó.

Fútbol

Pusineri opinó sobre los desbordes producidos en la ciudad de Rosario este domingo, a propósito de la realización del clásico, y sobre la base de que el próximo fin de semana también Santa Fe tendrá la disputa futbolística Colón-Unión.

"La primera reflexión es que hay un grupo que daña al conjunto con estas actitudes. Pero además nos interpela a todos de lo que queremos como comunidad. Ahí hay una cuestión que no nos gusta y se relaciona con lo que decíamos a propósito de la conciencia social. Nosotros vamos a mantener los espacios públicos abiertos, pero si los expertos vienen diciendo que son un lugar complicado, que la gente no usa el barbijo, que no tiene distanciamiento y demás, entonces, lo más probable es que tengamos que marchar a un esquema de restricción en esos ámbitos", expresó.

- Los expertos también habían dicho que no era recomendable sostener el fútbol y mucho menos, jugar un clásico… - advirtió El Litoral.

- Respecto de los clásicos, el gobierno al igual que lo hizo con Rosario, insistirá en que se libere la televisación para que sea a través de la televisión abierta. Se va a insistir en ese sentido para que el partido se pueda ver sin tener que concurrir a un lugar en particular. Y se dispondrán los operativos para que las hinchadas no se congreguen. Pero no podemos estar con un policía por persona. Necesitamos imperiosamente que esto se entienda comunidad.