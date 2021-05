https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.05.2021

Rosario Javkin pide rever criterios para volver a las clases presenciales

Juan Chiummiento

El intendente de Rosario Pablo Javkin anunció este lunes que realizará una presentación para que se modifique el criterio nacional que determinó que esa ciudad ingrese en Alarma Epidemiológica y Sanitaria, lo que redundó en el cierre de las escuelas. "No tiene lógica que funcionen algunas actividades y no tengamos a los chicos en las aulas", valoró el líder de Creo, quien manifestó que la organización por departamentos no responde cabalmente a las necesidades actuales.

Javkin se despachó así en contra del último decreto nacional, que dividió al país en diferentes categorías, según los indicadores epidemiológicos que presenta cada departamento. Rosario quedó desde esta semana en la Categoría 4 ("Alarma Epidemiológica y Sanitaria"), lo que entre otras cuestiones implica el cierre de los establecimientos educativos. "No resulta lógico este criterio de organización. Creemos que se debiera tomar la provincia como distrito único o a la sumo dividir por polos sanitarios", aseveró.

El criterio del intendente rosarino es que su ciudad recibe los pacientes de personas que van más allá del departamento, y por lo tanto, sale desfavorecida a la hora de la organización que determinó Nación. "No veo por qué en un departamento hay clases presenciales y acá no. Incluso Rosario tiene algunos indicadores mejor que el promedio provincial", valoró. Tanto este cómo el resto de los argumentos estarán incluidos en un escrito que Javkin presentará en las próximas horas ante la Provincia, previo a la reunión que a las 17 mantendrá el gobernador Omar Perotti con intendentes y presidentes comunales.