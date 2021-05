Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una discusión demasiado peligrosa

ALFREDO SALOMÓN

"Politizar las vacunas contra el Covid-19 puede resultar nefasto para un país que las necesita con premura. Sin embargo, cuando ofrecieron un número de dichas vacunas, porque no eran procedentes ni de Rusia ni de China, u otro país similar, nuestro país las rechazó y eran millones. A causa de esa decisión nefasta por parte del gobierno, ésta se cobró vidas inocentes que podrían haberse salvado, aceptando dichas vacunas, procedentes de EE.UU. Solo una mentalidad trasnochada e insensible podría haber rechazado esas vacunas salvadoras de vidas humanas. Pienso: ¿qué estamos esperando para rechazar de plano decisiones nefastas de la mano del gobierno que tenemos? Debemos hacer oír nuestro desagrado".

Infractores

MANUEL

"El miércoles 28 tuve un plantón en la esquina de San Martín y Junín, de 2 horas, de 10 a 12. ¡Las atrocidades que cometemos los automovilistas! Cada vez somos menos los que estacionamos en debida forma y pasamos por la máquina tickeadora nuestra tarjeta. De todo tipo de infracciones. Intendente Jatón: le propongo que en esos horarios recorra el centro de la ciudad, determinadas cuadras, y verá que hay infracciones".

Un barrio de primera, ¿o de última?

SUSANA MAZZOLA DE B° BELGRANO

"Comienzo diciendo que somos el barrio olvidado de Santa Fe en obras y limpieza, pero no para pagar impuestos cada vez más caros y que hacen suponer una atención digna como contraparte. Pero no es así. No tenemos luces en las esquinas, reclamamos y nos piden que hagamos notas y las presentemos en mesa de entrada. Destino de las mismas... desconocido. Nada. No juntan ramas ni hojas. Montones de basura desde hace muchos días, sumado a las hojas que caen por ser otoño. ¿¿Los barrenderos??, bien gracias. Con suerte, una vez al mes y barren del lado incorrecto. No están instruidos de cómo y dónde realizar su trabajo, que debe ser en el cordón donde estacionan los autos. Conclusión: montones de basura, hojas, desechos y falta de luz en barrio Belgrano. Los recursos están. Son mal aprovechados por personas ineptas y supervisores obsecuentes. Gracias diario El Litoral por permitirnos este espacio".

Un barrio olvidado

TERESA GUTIÉRREZ DE B° LOS ÁNGELES

"Los vecinos de la zona, tenemos varios reclamos para la Municipalidad. Por empezar, corte de yuyos en la plaza ubicada entre French y Arenales. Falta de luz, con número de reclamo 11936, del 04/03/21. Calle Bernardo de Irigoyen y Av. Gorriti: no se puede transitar ¡¡ni caminando!! Todo el barrio está así. El señor intendente licita obras millonarios para barrios. Esta zona es muy importante también. Merecemos atención del municipio. Nuestro barrio está abandonado. La vecinal está tomada por un taller de motos. Gracias por el espacio. Saludos cordiales".

Un barrio olvidado II

VECINO DE AV. GRAL. PAZ

"Vivo cerca de la Plaza de las Banderas. Estoy sorprendido, como todos los vecinos, del estado en que se encuentra toda la ciudad de Santa Fe. ¡¿Dónde está la Municipalidad que no hace nada?! Abandono total. Falta de limpieza, de higiene, reparación de pavimento, etc. Le sugiero al señor intendente, para comprobar lo que digo, que visite la avenida General Paz, entre Iturraspe y Pedro Ferré, y también las calles aledañas. Hay inmundicia en las calles, desde hace aproximadamente 2 meses. Los barrenderos parece que no existen más. Pero los impuestos los pagamos, rigurosamente, para que se realice esa tarea. Gracias al diario por esta publicación".

Llegan cartas

Día de la Memoria del Pueblo Inundado

JOSÉ JUAN DOMINGO GONZÁLEZ

Todos los años, próximos al 29 de abril, uno revive la inundación evitable de 2003. Reutemann sigue protegido por la Justicia santafesina. Santa Fe: solo te pido que no te olvides de que esa inundación evitable ocurrió porque habían dejado sin terminar 800 metros a la altura de Gorostiaga, por donde entró el río Salado. El dolor siempre hace daño y deja secuelas profundas. Siempre en las charlas, en las reuniones, comentarios, surge el tema de la inundación evitable de 2003. La Carpa Negra, la Marcha de Antorchas, la Asamblea de Inundados marcaron un camino de lucha en Santa Fe. Hoy en día, aunque hagan muchas obras de desagüe les decimos que faltan muchas más. Las obras de desagüe, de mantenimiento de las bocas de tormenta, de las bombas, deben ser una política de Estado. Desde el 2020 y 2021 se le pide a la Cámara de Senadores que apruebe la ley para que el 29 de abril sea considerado como el Día de la Memoria del Pueblo Inundado. A 18 años de la inundación evitable, se amplifica el grito de justicia de 130.000 santafesinos y santafesinas.