https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 15:05

14:24

Dptos Rosario y San Lorenzo Presentarán un amparo judicial en Santa Fe para garantizar las clases presenciales

Tras las medidas anunciadas por el gobierno provincial, que implican la suspensión de las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, anunció que presentará un amparo ante el Poder Judicial que permita revertir esta determinación del Ejecutivo.

“Hay que dar la batalla para que las escuelas no se sigan cerrando y para eso, voy a agotar todos los recursos que estén a mi alcance como diputado y como papá. Porque, lamentablemente, ni el gobernador ni el intendente de Rosario se ponen firmes en este tema, que es crucial para el futuro de nuestros chicos, como tampoco han defendido a Santa Fe a partir de otras medidas anunciadas por Nación y que nos afectan directamente a los santafesinos”, manifestó Angelini.

El diputado destacó que el amparo que presentará esta semana “ya cuenta con el aval de profesionales jurídicos, así como también con el acompañamiento de una enorme cantidad de padres y médicos pediatras, que están muy preocupados por el cierre de las escuelas”.

“Hoy, la presencialidad que hay en el interior del país es muy relativa, porque solamente el 5% está yendo todos los días a la escuela. El 95% va una semana sí y una o dos no. Entonces, no tiene sentido cerrar las escuelas, que claramente no representan los principales focos de propagación del virus”, expresó Angelini.

Por otra parte, el actual vicepresidente del PRO recordó que este tipo de medidas “generan una fuerte brecha educativa entre quienes pueden acceder a una enseñanza virtual con buena conectividad y quienes quedan marginados de ella porque carecen de los dispositivos y las herramientas necesarias para tener una clase online”.

En ese sentido, advirtió que, “de seguir por este camino, la desvinculación de chicos y jóvenes de las escuelas lamentablemente va a ser mayor. Y eso es un daño irreparable, del que el gobierno nacional y el provincial no están tomando dimensión, que, al igual que muchos dirigentes sindicales, no parecen estar comprometidos con la educación y el futuro del país”.