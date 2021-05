Un jabalí de dimensiones considerables quedó atascado en una cosechadora

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en una hacienda ubicada entre Lincoln y Vedia, en la provincia de Buenos Aires

En las últimas horas comenzó a circular la foto de un padrillo de jabalí sobre una máquina cosechadora, en un rastrojo de maíz. En la imagen también pueden verse cuatro hombres que trabajaban en el lugar al momento de toparse con el animal silvestre. El hecho tuvo lugar el pasado sábado, 1 de mayo, a unos quince kilómetros del casco de la estancia Tres Bonetes, ubicada entre Lincoln y Vedia, en la provincia de Buenos Aires.

El titular de Fauna de la Municipalidad de Lincoln, Diego Marchena, dijo que "esta temporada la provincia de Buenos Aires no autorizó la caza de jabalí en nuestra zona" y agregó que "el año pasado, a pesar de haber sido prohibida al inicio, luego se autorizó por el avance de los animales y el daño que generan en los cultivos; no obstante, en la temporada 2021, que se extiende entre mayo y julio, no está autorizada la caza comercial y deportiva de jabalí".

Según indicaron vecinos rurales de la zona a este diario, es frecuente que aparezcan animales de este tipo, incluso de semejante tamaño. Si bien no hay certezas de cómo murió el jabalí en el rastrojo, todo indica que es poco probable que la cosechadora lo haya arrollado vivo, por lo que se presume que lo mataron de un disparo y luego la máquina frenó en el lugar.

Especie introducida

El jabalí es una especie exótica oriunda de Europa donde es considerado un animal para caza. Lo introdujo junto con el ciervo colorado al país Pedro Luro para su coto de caza privada en el sur de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Tras una fuga de muchos ejemplares del perímetro en el que se encontraban, se convirtieron en animales silvestres que luego, con el apareamiento con chanchos domésticos, se volvieron cimarrones.