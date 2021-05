Intendencias y comunas denunciaron discriminación del gobierno provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sus titulares mantuvieron un encuentro con legisladores de ambas cámaras. Reiteraron su preocupación por la falta de recursos en salud y seguridad. “Hay vidas en juego” advirtieron.

“En la pandemia, los amigos de Perotti la pasan mejor que el resto”, sentenciaron los integrantes del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR durante el cónclave con los jefes de bloque del Senado y de Diputados, Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro, que estuvieron acompañados por otros legisladores.

En medio del agravamiento de la pandemia, y ante el anuncio de nuevas restricciones y la que calificaron como “escasez de recursos con la que cuentan los municipios y comunas en la provincia”, el presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR, Dionisio Scarpin y representantes del mismo expusieron a los líderes legislativos su “preocupación ante la discriminación que sufren de parte del gobierno de Omar Perotti”.

Entre los reclamos que acercaron, se destacó la “falta de fondos” para atender temas de salud y seguridad, sumado a que muchos de ellos reclamaron que “no son tenidos en cuenta a la hora de ejecutar programas como el Plan Incluir, Santa Fe Más o mejorado de caminos rurales denominado ‘Caminos de la Ruralidad’”.

En el encuentro, coincidieron en señalar que “hay algunos que pasan la pandemia mejor que el resto: los amigos de Perotti. Para ellos hay una atención especial, una entrega más ágil y mayoritaria de los recursos que son esenciales para atender la pandemia. Pero también para los problemas de seguridad que en el último tiempo se han agravado por distintos factores. Esto no nos golpea como gobernantes solamente, sino que condena a todos los vecinos de la mayoría del territorio santafesino que por decisión popular no es gobernado por el PJ”.

“Falta de atención”

Uno de los temas que más preocupa es, como ya fue alertado en otras oportunidades, es la “falta de atención” en puntos que son de responsabilidad del Ejecutivo provincial como “el combustible de móviles policiales o ambulancias, o recursos de equipamiento de las propias unidades sanitarias”, aseveraron.

“El gobierno le trasladó esa responsabilidad a los gobiernos locales, que muchas veces tienen que postergar o resignar obras y servicios para hacer con sus fondos lo que debería hacer la provincia. Entendemos que descansan en la idea de que no vamos a dejar a nuestros vecinos sin ambulancias o sin presencia policial si les falta nafta, gasas, mascarillas u otros elementos”, fustigaron los jefes distritales de la UCR.

A continuación, y sin abandonar el tono crítico, apuntaron que “muchas veces se anuncian como logros de gestión la distribución de fondos a municipios y comunas que no es más que cumplir con lo que dicen leyes, como por ejemplo la de coparticipación. Pero lamentablemente no se cumple con otras leyes como la que dispuso hace un año un fondo de 3 mil millones de pesos para el combate a la pandemia en gobiernos locales del que todavía no llegó a distribuirse el 30 por ciento”.

Sobre ese tema, pusieron de relieve que “esta situación preocupa a los mandatarios locales que ven cómo mes a mes crece el plazo fijo provincial” que “ya superó los 70 mil millones en un año.

“Trato más equitativo”

Y luego, dieron a conocer un dato, que llamó la atención a los legisladores, que da cuenta que “de cada 6 pesos que invirtieron en todo lo relacionado al combate contra el Covid-19, solo 1 peso fue otorgado por el gobierno de Perotti”.

Por todos estos motivos, los intendentes y presidentes de comuna radicales exigieron al gobierno provincial la “regularización del envío de fondos y un trato más equitativo acorde a la situación que está atravesando Santa Fe, mejorar los criterios de distribución territorial de las vacunas y la urgente implementación de la Ley 14.009, votada en octubre del año pasado por la Legislatura, que establece ayudas económicas y exenciones a los sectores gastronómico, turístico, hotelero y de eventos”.

Al término del encuentro, fueron categóricos: “Si en la segunda ola el gobierno va a estar tan ausente como en la primera tendremos que volver a salvarnos solos, y no es justo porque hay vidas en juego”.