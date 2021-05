https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 16:57

16:54

Primera Nacional

Atlético de Rafaela no gusta, pero gana y sube

La Crema no jugó un buen partido, pero le ganó al Deportivo Morón por 3 a 1 y anotó su tercera victoria al hilo. Bieler, en dos oportunidades, y Esquivel marcaron para el ganador, mientras que Zárate lo hizo para la visita.

Claudio Bieler, un jugador clave para Atlético y en su mejor faceta: goleador. Crédito: Gentileza La Opinión

Juan Carlos Scalzo deportes@ellitoral.com Agencia Rafaela Los dirigidos por Walter Otta siguen sin mostrar una idea clara de juego, pero, como viene ocurriendo en sus últimas tres presentaciones saben aprovechar al máximo las oportunidades de gol que se le presentan y nuevamente se quedaron con un triunfo que les da gran tranquilidad para trabajar y levantar vuelo en lo futbolístico. Lo rescatable del equipo es la solidez defensiva que ha alcanzado y en los últimos 7 encuentros solo sufrió dos goles en contra Con los tres puntos de este domingo, Atlético se ubica en la 5ta. posición de la zona B de la Primera Nacional a 4 unidades del líder, Güemes de Santiago del Estero, y a tan solo una de Brown de Adrogué que ocupa el cuarto lugar, posición hasta la que se accede al reducido por el segundo ascenso. El arranque del partido mostró a dos equipos imprecisos que se prestaban la pelota y no se animaban a buscar con decisión y, en un jugada aislada, Zárate recibió el balón cerca del vértice del área por la izquierda del ataque y sacó un disparo cruzado y rasante que se fue apenas desviado. Tenés que leer Clásico: el Gobierno exige "a las 21 o las 22" y TV gratis en Santa Fe No pasaba nada, y a los 16' la visita le facilitó las cosas al cuadro de Otta, cuando en una salida regaló una pelota, Bieler recibió por el centro y alargó para que Esquivel enganche sobre la raya del cuadro mayor y la clave contra el palo derecho de Rojas para adelantar al local y darle la tranquilidad que parecía estar perdiendo. Sintieron el golpe los dirigidos por Bovaglio y se vieron obligados a cambiar los planes, pero cayeron en la confusión, mientras el Celeste, lejos de aprovechar el momento para estirar el resultado se conformó con planchar el trámite y esperar para salir rápido. Y le alcanzó para irse al descanso arriba, pero lo iba a pagar caro casi sobre el mismo inicio del complemento porque a 5 minutos de iniciado, Zárate se hizo cargo de un tiro libre, a un metro de la media luna, la pelota traspuso la barrera, dio un pique y una floja respuesta de Sara le permitieron la igualdad al Gallito. Otra vez, los rafaelinos quedaron obligados a ponerse el traje de protagonista, pero fue el cuadro visitante el que tomó las riendas del encuentro con un Guaycochea que se hizo cargo y se las ingenió para armar sus propias chances. En una de ellas, un remate bien direccionado tuvo una gran reacción en Sara para desviar con una mano una pelota que tenía destino de red. Morón seguía buscando la ventaja ante un Atlético que miraba el partido, y Gomez por la izquierda le ganó a Portillo volcó la pelota al área y Zárate metió un cabezazo que se estrelló en el travesaño, perdiendo la segundo oportunidad clara para darlo vuelta. Morón se insinuaba mucho mejor, pero de un tiro de esquina, en el minuto 26, la pelota no pudo ser despejada por la defensa visitante, quedó "boyando" dentro del área y Bieler se encargó de inflar nuevamente la red y adelantar al Celeste. Seis minutos más tarde, un pelotazo largo fue bajado por Luna para Bieler y el "Taca" que se tenía fe y venía probando de larga distancia, le pegó de volea desde 22 metros y de sobrepique la puso pegado al palo derecho de Rojas. Y ahí mismo se terminó el partido. En tiempo adicionado, Zárate se metió al área por la izquierda y sacó un remate que se fue besando el segundo palo, en una jugada aislada y fue lo último del partido. Síntesis A. de Rafaela 3 - Dep. Morón 1 Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Christian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez, Enzo Avaro; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT.: Walter Otta. Deportivo Morón: Juan Rojas; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón, Leonel Bontempo; Gaston González, Norberto Palmieri, Matías Gómez, Luciano Guaycochea; Santiago Nagüel y Tomás Zárate. DT.: Lucas Bovaglio Goles: en el primer tiempo: a los 16 min., Esquivel (AR). En el segundo tiempo: a los 5 min., Zárate (DM); a los 26 min. y a los 32 min., Bieler (AR) Cambios: en el segundo tiempo: a los 15 min., Alex Luna por Giménez (AR) y Guillermo Funes por Avaro (AR); a los 24 min., Federico Recalde por Soloa (AR); a los 28 min., Alan Salvador por Gomez (DM); a los 34 min., Guillermo Villalba por Nagüel (DM); a los 36 min., Germán Lesman por Bieler y Emanuel Molina por Esquivel (AR); a los 45 min., Sala por Guaycochea y Mariano Bracamonte por Paz (DM). Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela. Árbitro: Nelson Sosa. Tenés que leer El clásico irá de noche en Colón y Unión ya sabrá qué le conviene Güemes de Santiago del Estero lidera la zona B Güemes le ganó al último de la tabla, Guillermo Brown de Puerto Madryn, por 2-1, como visitante y volvió a la punta de la zona B de la Primera Nacional, en la continuidad de la octava fecha del principal torneo de ascenso. Lucas Algozino a los 13 y Marcelo Cardozo a los 19 minutos de la primera parte, convirtieron para marcar la quinta victoria del equipo santiagueño en el actual torneo. Samuel Hernández, descontó para el plantel patagónico, a los 48 minutos del período inicial. El resultado volvió a colocar en la cima de la zona B de la Primera Nacional a Güemes, que llegó a los 17 puntos. Por su parte, la derrota a Brown lo mantiene en el último lugar de la tabla, con sólo 4 unidades. En otro de los partidos que se jugaron ayer, All Boys igualó con San Telmo por 1-1, en condición de visitante y bajó al segundo lugar de la zona B, posición que comparte con Independiente Rivadavia de Mendoza, con 15 puntos. Lucio Campagnucci abrió el marcador para el conjunto del barrio porteño de Floresta, a los 5 minutos de la primera parte y Javier Velázquez, lo igualó al minuto de comenzada la segunda etapa. para el equipo "Candombero". Por su parte Independiente Rivadavia de Mendoza, cayó ante Ferro Carril Oeste por 2-1, y es escolta del líder, Güemes, junto a All Boys. Franco Toloza (33m PT) y Germán Rivero (22m ST), para la victoria del plantel del barrio porteño de Caballito, descontó para el conjunto cuyano, el ingresado en el segundo tiempo, Ramiro Maldonado (32m ST). Además Santamarina de Tandil superó a San Martín de San Juan, por 2-0 en condición de visitante y escaló al séptimo lugar de la zona B, al llegar a las 11 unidades. El atacante Mariano González, convirtió a los 4 minutos de iniciada la contienda y Lautaro Arregui a los 50 minutos del complemento. Por la zona A, Almirante de Isidro Casanova, venció a Belgrano de Córdoba por 1-0 como local y subió al séptimo puesto, con la cosecha de 10 puntos. El delantero Santiago Vera, marcó a los 40 minutos de la primera etapa, el gol para la celebración del plantel de La Matanza. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

