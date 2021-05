https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol

Así quedó el dron de Rosario Central

Los pisotones que le dio el ex Unión y actual referente de Newell´s, originaron que no sirva más el dispositivo.

Rosario Central goleó 3-0 a Newells por la Copa de la Liga y una de las principales figuras del siempre picante clásico rosarino fue un dron canalla. Interrumpió por unos minutos el juego y recibió una durísima patada de Pablo Pérez que en esta oportunidad ni siquiera fue amonestado. “Pecho frío. Hijo mío. De palomita abandonaste. Pirulazo. No viniste. De taquio”, sentenciaba en referencia a viejos clásicos históricos como el del gol de Aldo Pedro Poy en 1971, el "abandono" cuando Newell's perdía 4 a 0 y se terminó por inferioridad numérica, el del gol de Germán Rivarola por la Copa Sudamericana, un amistoso de 2013 y el de la reciente Copa Argentina ganada por Rosario Central. Tenés que leer Central goleó a Newell's en Arroyito por el clásico de Rosario Tras el partido, las cámaras del programa Paso a Paso de TyC Sports mostraron al al drone que sufrió el taponazo del ex-Boca y, luego del análisis de un especialista, se logró determinar si podrá pasar los próximos días en el aire o si el dueño deberá comprar otro. “El pisotón de Pablo Pérez lo rompió y le desprendió la cámara. No sirve más”, aseguró Hernán Landry, quien es piloto de drones. "Lo volaron de un lugar próximo seguro, porque le queda un montón de batería”, sentenció el especialista.