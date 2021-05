Los precios de alimentos tensionan la relación de gobierno y empresas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si se confirman las previsiones privadas, el primer cuatrimestre cerraría con una inflación del 17%. El “escaneo” de Focus Market registra en tiempo real la evolución de los precios de 682 productos de diferentes marcas y presentaciones en distintos puntos del país.

"No es tiempo de subir los precios". El Presidente advirtió así a los empresarios, en particular a los que producen alimentos, en el día del Trabajador. La pulseada no es nueva; la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios advirtió hace un mes que no actualizar precios es poner en jaque a las empresas, "debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica".

La advertencia presidencial no es ociosa, pero sí ineficaz. Los precios de los alimentos subieron 4,5% en abril y presionan sobre la inflación del mes, según un informe difundido por la consultora Focus Market.

El dato viene a sumar tensión en un escenario en el que la inflación del primer trimestre alcanzó el 13 % y el IPC nivel general no bajaría del 4%. Todo en contraste con un presupuesto nacional que prevé un inverosímil 29% para todo el año.

Las amenazas de Matías Kulfas a la UIA, los controles a cargo de intendentes u organizaciones sociales, las advertencias de Paula Español para aplicar la ley de Abastecimiento. Incluso hubo denuncias de presiones al director del Indec, Marco Lavagna, acusado por “inflar” datos después de seis meses con una inflación del 4% mensual. Nada funciona.

En vano fue el acuerdo de precios de las carnes que cubrió 3 % del consumo local. En Casa Rosada -con la soja a por encima de U$ S550 la t- llegaron a dejar trascender una suba de retenciones para que los precios internos “se desacoplen” de los internacionales. Pero lo descartaron; un clima hostil con el campo podría arruinar el ingreso de divisas en el “trimestre de oro” que se inicia con la cosecha del “yuyo maldito”.

Si se confirman las previsiones privadas, el primer cuatrimestre cerraría con una inflación del 17%. El “escaneo” de Focus Market registra en tiempo real la evolución de los precios de 682 productos de diferentes marcas y presentaciones en distintos puntos del país.

Damián Di Pace, director de Focus Market, advirtió a NA que "al liberarse en forma paulatina algunos productos comienzan a tener el precio que les permite a las empresas recuperar la rentabilidad e incrementar la producción, pero que empieza a marcar un recalentamiento en góndola luego de más de 1 año de haber participado muchos productos” en Precios Máximos.

Si los “anclajes” se liberan (ese es el telón de fondo en la disputa de Guzmán y el kirchnerismo por las tarifas) como ya sucedió con las naftas (se actualizaron 60% en el año), el camino del gobierno se puede complicar más. La Justicia ya dejó sin efecto el decreto para contener el precio de servicios básicos de telefonía, tv cable e internet, y en medio del camino está el incremento autorizado a las prepagas: 4,5% a partir del 1° de abril y otro adicional de hasta 5,5% a partir del 1° de mayo.

Las “manos amigas” lograron colocar U$ S 100 millones de dólares para contener la escalada del blue antes del fin de semana. Pero el dólar paralelo volvió a trepar: $ 153 para la venta este martes en la city porteña. ¿No es relevante? El síntoma es sólo un aviso.