https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 22:09

22:06

"Fue fantástico", manifestó Ricardo Darín se vacunó contra el coronavirus

El actor Ricardo Darín, de 64 años, se vacunó este lunes por la mañana en La Rural contra el coronavirus con la vacuna Sputnik V y calificó como "fantásico" el nivel de organización, a la vez que resaltó que "acá nadie se salva solo”.

“Me vacuné hoy a la mañana y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado, la gente toda divina, muy amable, fue perfecto", dijo en declaraciones a Radio La Red.

"Lo que me preguntaba cuando me asignaron -prosiguió- el turno es cuál es el porcentual de gente que ya está vacunada, que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos con los que hablé que la vacunación se está acelerando. Me preocupa el entorno, porque acá nadie se salva solo”.

A su vez, dijo que siente "alivio" por su familia y recordó que en breve deberá comenzar un rodaje en el que estará compartiendo set con entre 80 y 100 personas, lo cual lo vuelve vulnerable al posible contacto con el virus.

Sin embargo, confesó: "Yo confieso que no estuve preocupado porque nunca me descuidé”.