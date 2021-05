https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.05.2021 - Última actualización - 22:33

22:27

El expresidente fue tildado de dictador en medio de las protestas que realizan colombianos que viven en la ciudad estadounidense.

S.O.S. Colombia Crisis en Colombia: se viralizó un mensaje contra Uribe desde una avioneta que sobrevoló Miami El expresidente fue tildado de dictador en medio de las protestas que realizan colombianos que viven en la ciudad estadounidense. El expresidente fue tildado de dictador en medio de las protestas que realizan colombianos que viven en la ciudad estadounidense.

Los colombianos en el exterior, desde distintas partes del mundo, también se están sumando al paro nacional. En la mañana de este lunes 3 de mayo, se conoció que una avioneta sobrevoló Miami (Florida, Estados Unidos) con una pancarta en la que se lee un mensaje dirigido al expresidente Álvaro Uribe Velez.

“Uribe genocida. Dictador. S.O.S Colombia”, se lee en el mensaje.

El video fue compartido por primera vez en redes sociales por el activista político Beto Coral, quien aseguró que la avioneta pasó por Miami Beach, Bal Harbor y Brickell, tres de los sectores más concurridos de la ciudad. Después de esto, el contenido se ha hecho viral en varias plataformas digitales.

Despertamos, señores, despertamos. Miami dice “Uribe Paraco, el pueblo está berraco” pic.twitter.com/DTWN5ooSk7 — Beto Coral (@Betocoralg) May 2, 2021

El mensaje, por supuesto, ha polarizado la opinión pública. Hay quienes aseguran que esta acción es una falta de respeto, pero otras lo califican como “una belleza”. En lo que sí coinciden ambos bandos es que este hecho es algo que no se esperaba que ocurriera en Miami, pues la mayoría de colombianos que habitan ahí siempre se han mostrado a favor de Uribe y del actual Gobierno Duque.

“Alcancé a pensar que era un montaje; pero es real. No pensé ver algo así en Miami Beach, donde ganó el NO y el señor tiene muchos simpatizantes”, escribió una usuaria en redes.

Un día antes del sobrevuelo de la avioneta, en Miami también se reportaron caravanas de colombianos que protestaron en las calles. El mismo Coral publicó otro video en el que se ve a los manifestantes sosteniendo carteles alusivos al paro y emblemas nacionales mientras gritaban mensajes como “Uribe Paraco, el pueblo está berraco”.

Mientras la protesta avanza en diferentes lugares del mundo, Coral aseguró que denunciará los abusos policiales que se han visto en medio de las manifestaciones en Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Coral, quien reside en Miami (Florida, Estados Unidos) en calidad de asilado desde hace unos años, anunció que el martes 4 de mayo viajará a New York (New York, Estados Unidos) para denunciar el hecho en la sede de la ONU y hasta Washington D.C., para hacer lo mismo ante la CIDH. Así mismo, aseguró que eso es lo “mínimo que puede hacer” teniendo en cuenta que mientras él está en otro país, dentro de Colombia hay personas que están “poniéndole el pecho a las balas”.

“No; esto No es hacer nada por el país. Ustedes allá son los que le ponen el pecho a las balas. Mañana voy para New York a las Naciones Unidas y a la CIDH en Washington a instaurar las acciones pertinentes en contra del estado Colombiano. Ustedes allá no desistan. ¡Aguante!”, escribió el activista.

Tenés que leer

Dentro de este panorama de descontento, también cabe mencionar que esta no es la primera vez que en Miami los colombianos protestan contra Uribe y lo acusan de genocida y dictador. En octubre del año pasado quedó evidenciado en varios videos y fotos como un grupo de personas llenó los andenes de la Álvaro Uribe Way ubicada en la avenida 117, entre las calles 40 SW Bird Road y la Coral Way en Miami, con carteles en contra del expresidente.

“Esta calle tiene el nombre de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia con 280 investigaciones criminales por homicidio, genocida y fraude”, se leía en uno de los carteles.

El texto de la pancarta acompaña la fotografía de la detención domiciliaria ordenada por la Corte de Suprema, el pasado 12 de agosto, junto al número de reseña judicial: 1087985.