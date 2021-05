https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021 - Última actualización - 7:07

7:04

Hay furor por el destino, admiten en las compañías que se dedican a la venta de pasajes y hoteles. Los argentinos pagan hasta $ 300.000 por visitar el destino donde vacunan gratis en la playa.

Turismo vacuna Cuánto pagan los argentinos por ir a vacunarse a Miami Hay furor por el destino, admiten en las compañías que se dedican a la venta de pasajes y hoteles. Los argentinos pagan hasta $ 300.000 por visitar el destino donde vacunan gratis en la playa. Hay furor por el destino, admiten en las compañías que se dedican a la venta de pasajes y hoteles. Los argentinos pagan hasta $ 300.000 por visitar el destino donde vacunan gratis en la playa.

Las imágenes de vacunados en el supermercado y en la playa calaron hondo en el imaginario popular argentino reciente. Miami ya era uno de los destinos preferidos por los viajeros locales, pero en los últimos días comenzó a vivirse un “furor”, dicen representantes de las compañías que se dedican a la venta de pasajes y hoteles. Los argentinos pagan precios exorbitantes por ir a la ciudad estadounidense. Basta caminar las calles de South Beach, dicen los que saben, para encontrarse a uno recién vacunado.

El destino incluso fue titular en las últimas 48 horas por el vacunado que volvió con fiebre y con un diagnóstico de Covid positivo oculto. A fines de la semana pasada, Julián Gurfinkel, cofundador de TurismoCity, comenzó a detectar un incremento en el interés por el destino. Miró los números: en los últimos días, el 10% de sus ventas fue a la ciudad estadounidense. Generalmente, los destinos están más atomizados, explica el empresario, y rondan el 2% cada uno.

Los vuelos van llenos, añade, y los argentinos pagan hasta $ 300.000 para viajar en las próximas dos semanas.

Los precios promedio distan bastante de esos $ 300.000 que se pagan en apuros. Por caso, Almundo relevó valores desde $ 77.050 entre agosto y noviembre; desde $ 79.587 en junio y desde $ 102.089 en mayo. Por otro lado, añadieron fuentes de la compañía, una noche en Miami para dos personas oscila entre los $ 16.000 y $ 25.000, dependiendo la temporada y el tipo de alojamiento. Los valores son para una habitación para dos personas.

En el mismo sentido, Despegar asegura que el destino tiene una demanda sostenida en los últimos meses. “Miami siempre se encuentra en los rankings de destinos internacionales más elegidos por los argentinos. En este contexto, por las restricciones mínimas de ingreso, esta ciudad mantuvo una constancia en búsquedas a lo largo de la temporada de verano y continúa para los meses que se avecinan, sobre todo en los próximos 30 a 60 días”, explicaron fuentes de la empresa.

Cabe aclarar que el destino todavía no recuperó el comportamiento “prepandemia”: persiste una caída del 70% en abril si se lo compara con el mismo mes de 2019, cuando todavía no había pandemia. Despegar calculó que un vuelo entre Buenos Aires y Miami con siete días de diferencia entre la ida y la vuelta, con una escala y un carry on incluido, cuesta alrededor de $ 104.000 por persona para viajar en julio.

Una noche de hotel en Miami Beach, para el mes de mayo por ejemplo, está de base $ 10.000, con reserva flexible para dos personas, añadieron, según los valores al 30 de abril. En el mes de junio los precios son similares: se consiguen a partir de $ 9.000 la noche.

El corresponsal de TN en Miami, Marcos Álvarez, relevó un valor de estadía de una semana de US$ 3.400 en total. Estimó un pasaje de US$ 2000; un costo de alojamiento por siete días de US$ 550; comidas por US$ 350 y el alquiler de un auto por US$ 500. Convertido al dólar “turista” (el oficial minorista con el impuesto PAIS y percepciones, el tipo de cambio al que se accede cuando se gasta con tarjeta) los valores son de alrededor de $ 330.000; $ 90.000; $ 57.300 y $ 81.900 aproximadamente, un total de alrededor de $ 560.000 por persona. La vacuna, claro, no se cuenta entre los costos, porque es gratis.

El Estado de la Florida anunció el viernes que liberaba las vacunas contra el Covid-19 a todas las personas que se encuentren en el estado, aunque no sean residentes e incluso para los turistas extranjeros. La medida abarca a los mayores de 16 años que pueden concurrir a vacunarse sin presentar ninguna prueba de residencia.